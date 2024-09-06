НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

штиль.

 766мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19
Депутат попала в ДТП
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Кто выдвинулся в депутаты
Куда съездить на выходных
Объединение школ
Крутой бизнес России
Жизнь в поселке на холме
Какое жилье выгоднее покупать
Необычные заготовки
Политика Задержание Павла Дурова «Полиция допрашивала меня четыре дня»: Павел Дуров высказался впервые после задержания

«Полиция допрашивала меня четыре дня»: Павел Дуров высказался впервые после задержания

Он поблагодарил людей за поддержку и мемы

101
Написать комментарий

Павел Дуров написал большой пост, обращаясь к своей аудитории

Создатель Telegram впервые после задержания высказался на широкую публику. Дуров написал большой пост (на английском языке), где поблагодарил людей за поддержку и поделился своими мыслями.

— Спасибо всем за поддержку и любовь! В прошлом месяце полиция допрашивала меня четыре дня после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получили ответов от Telegram, — написал Дуров.

Он отметил, что такие действия французских властей были для него удивительны, так как Telegram имеет контакты с ЕС и Парижем по вопросам борьбы с терроризмом (Дуров даже помог создать Франции горячую линию для противодействия этому виду преступности).

— Ни один новатор никогда не станет создавать новые инструменты, если будет знать, что может нести личную ответственность за потенциальное злоупотребление этими инструментами. Установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто, — написал Павел Дуров.

Создатель Telegram указал на то, что принципы важнее денег.

— Мы готовы уйти с рынков, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение принести пользу и защитить основные права людей, особенно в местах, где эти права нарушаются.

Дуров отметил, что резкий скачок количества пользователей платформы до 950 миллионов усложнил ситуацию с безопасностью — команда Telegram работает над решением проблемы.

— Я надеюсь, что августовские события сделают Telegram — и индустрию социальных сетей в целом — безопаснее и сильнее. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы, — заключил Дуров.

Павла Дурова — создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram — задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже во Франции. Причиной ареста стал отказ предоставлять зашифрованные сообщения в Telegram.

Позже Дуров был отпущен под залог в пять миллионов евро.

Все новости по этой теме мы собираем в отдельном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Дуров Павел Дуров Телеграм Telegram-каналы Задержание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление