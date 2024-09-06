«Полиция допрашивала меня четыре дня»: Павел Дуров высказался впервые после задержания

Павел Дуров написал большой пост, обращаясь к своей аудитории Источник: durov / T.me











Создатель Telegram впервые после задержания высказался на широкую публику. Дуров написал большой пост (на английском языке), где поблагодарил людей за поддержку и поделился своими мыслями.

— Спасибо всем за поддержку и любовь! В прошлом месяце полиция допрашивала меня четыре дня после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получили ответов от Telegram, — написал Дуров.

Он отметил, что такие действия французских властей были для него удивительны, так как Telegram имеет контакты с ЕС и Парижем по вопросам борьбы с терроризмом (Дуров даже помог создать Франции горячую линию для противодействия этому виду преступности).

— Ни один новатор никогда не станет создавать новые инструменты, если будет знать, что может нести личную ответственность за потенциальное злоупотребление этими инструментами. Установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто, — написал Павел Дуров.

Создатель Telegram указал на то, что принципы важнее денег.

— Мы готовы уйти с рынков, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег. Нами движет намерение принести пользу и защитить основные права людей, особенно в местах, где эти права нарушаются.

Дуров отметил, что резкий скачок количества пользователей платформы до 950 миллионов усложнил ситуацию с безопасностью — команда Telegram работает над решением проблемы.

— Я надеюсь, что августовские события сделают Telegram — и индустрию социальных сетей в целом — безопаснее и сильнее. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы, — заключил Дуров.

Павла Дурова — создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram — задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже во Франции. Причиной ареста стал отказ предоставлять зашифрованные сообщения в Telegram.

Позже Дуров был отпущен под залог в пять миллионов евро.