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Политика По ребенку в год: компании заставят следить, чтобы у сотрудников было больше детей

По ребенку в год: компании заставят следить, чтобы у сотрудников было больше детей

В Госдуме хотят установить KPI по рождаемости

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Многодетным обещали дать еще больше льгот

Многодетные семьи становятся новой элитой в рамках повышения уровня демографии в России. Сейчас о рождаемости отчитываются губернаторы. Но следить должны и работодатели, чтобы каждая женщина в коллективе рожала по ребенку в год. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая в ходе Восточного экономического форума.

— Мы сейчас стали считать интересный коэффициент. Губернаторы должны отчитываться по коэффициенту рождаемости. Это должны делать не только они, но и каждый работодатель. На своем рабочем месте он должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости в вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос, — сказала Буцкая.

Татьяна Буцкая заявила, что проверит компании, которые начали считать уровень рождаемости

По ее словам, уже появились компании, которые начали подсчитывать уровень рождаемости, и это только начало. Теперь будут следить, чтобы показатель рос.

Парламентарий отметила, что работникам должно быть выгодно рожать детей, ведь так многодетные становятся «новой элитой». Именно им будет доставаться лучшая поддержка.

Это далеко не первое предложение, касающееся повышения рождаемости. В России готовят законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри (отказ от детей).

Сейчас многодетные семьи уже обладают обширными мерами поддержки. В том числе они могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, если у них появится ребенок в 2024 году.

Восточный экономический форум (16+) стартовал во Владивостоке на острове Русском 3 сентября. Он продлится до 6 сентября. Ожидается, что в нем примут участие более 6000 человек из 76 стран и территорий. На мероприятие уже прилетел президент России Владимир Путин. Он выступит на пленарной сессии, которая станет ключевым событием для ВЭФ.

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Татьяна Буцкая Рождаемость Многодетные Элита Поддержка
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