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Погода

Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды

17 мая 2018 14:28
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дождь, погода, весна, гроза, Ярославль

В ближайшие дни в центре и на северо-западе России ожидается неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями и грозами, а в выходные Центральный федеральный округ окажется под влиянием большого циклона.

Обширный Скандинавский антициклон, господствующий над Европейской территорией России продолжительное время постепенно сдает свои позиции, уступая место циклонам и атмосферным фронтам с запада, — уточняют специалисты Гидрометцентра России.

До конца рабочей недели Ярославская область будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и ветром до 12-17 м/с, однако температура воздуха все еще будет значительно превышать норму. Днем воздух будет прогреваться до +22… +25 °C.

А в выходные, с юго-запада на северо-восток через нас будет перемещаться активный циклон, под влиянием которого ожидаются продолжительные обложные дожди, в отдельных районах сильные с грозами и порывистым ветром.

Грозовые дожди могут обрушиться внезапно и сегодня. Ранее синоптики давали такой прогноз. Сейчас специалисты центра «Фобос» следят за ситуацией и сообщают, что грозовые очаги обходят столичный регион стороной. Но сказать тоже самое про Ярославскую область они не могут.

— Погода в Ярославской области обусловится фронтальной системой, сопровождаемой локальными грозовыми облаками, ливнями и шквалистым усилением ветра, что, впрочем, не помешает температурному фону оставаться на уровне климата лета, — уточняют синоптики.

Согласно прогнозу метеорологов на ближайшие дни, грозовые дожди пройдут в Ярославле и в субботу. При этом температура воздуха будет значительно ниже — днём до +18 °C. В воскресенье днём и вовсе будет лишь +12 °C, и тоже ожидаются дожди. Правда, уже без гроз.

О том, что сегодня на Ярославскую область могут обрушиться не только шквальный ветер и гроза, но и град сообщают метеорологи-любители.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Андрей Кузнецов
Продажа авто, мото
Далее: 15.05.2018 Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода

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