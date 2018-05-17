|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды
17 мая 2018 14:28
4 244 0
В ближайшие дни в центре и на северо-западе России ожидается неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями и грозами, а в выходные Центральный федеральный округ окажется под влиянием большого циклона.
— Обширный Скандинавский антициклон, господствующий над Европейской территорией России продолжительное время постепенно сдает свои позиции, уступая место циклонам и атмосферным фронтам с запада, — уточняют специалисты Гидрометцентра России.
Грозовые дожди могут обрушиться внезапно и сегодня. Ранее синоптики давали такой прогноз. Сейчас специалисты центра «Фобос» следят за ситуацией и сообщают, что грозовые очаги обходят столичный регион стороной. Но сказать тоже самое про Ярославскую область они не могут.
— Погода в Ярославской области обусловится фронтальной системой, сопровождаемой локальными грозовыми облаками, ливнями и шквалистым усилением ветра, что, впрочем, не помешает температурному фону оставаться на уровне климата лета, — уточняют синоптики.
Согласно прогнозу метеорологов на ближайшие дни, грозовые дожди пройдут в Ярославле и в субботу. При этом температура воздуха будет значительно ниже — днём до +18 °C. В воскресенье днём и вовсе будет лишь +12 °C, и тоже ожидаются дожди. Правда, уже без гроз.
О том, что сегодня на Ярославскую область могут обрушиться не только шквальный ветер и гроза, но и град сообщают метеорологи-любители.
Фото: Андрей Кузнецов
Далее: 15.05.2018 Дожди и грозы вместо солнца: когда в Ярославле резко изменится погода
|
Новое на сайте
Фильм недели
вчера
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
"Челябинский кинофестиваль... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров