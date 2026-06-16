Зарплата в июне вырастет, но не у всех: кто получит большие выплаты

Вместо повышенной оплаты сотрудник имеет право выбрать другой день отдыха Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В июне часть сотрудников получит повышенную зарплату. Однако такая привилегия затронет далеко не всех.

В первую очередь речь идет о специалистах, работающих на окладе, а также сотрудников с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком. Они получат надбавку в том случае, если выходили на работу 12 июня в День России.

«Работники на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, привлекаемые к труду в этот день, имеют право на повышенную оплату труда», — уточнила заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных в разговоре с РИА «Новости».

Работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. При этом порядок компенсации за нерабочие праздничные дни может быть и выше, если это прописано во внутренних документах компании.

Вместе с этим, работа 13 и 14 июня также оплачивается в двойном размере, но это касается только сотрудников, трудящихся на пятидневке.