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Работа Зарплата в июне вырастет, но не у всех: кто получит большие выплаты

Зарплата в июне вырастет, но не у всех: кто получит большие выплаты

Части сотрудникам должны оплатить работу в двойном размере

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Вместо повышенной оплаты сотрудник имеет право выбрать другой день отдыха | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВместо повышенной оплаты сотрудник имеет право выбрать другой день отдыха | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Вместо повышенной оплаты сотрудник имеет право выбрать другой день отдыха

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В июне часть сотрудников получит повышенную зарплату. Однако такая привилегия затронет далеко не всех.

В первую очередь речь идет о специалистах, работающих на окладе, а также сотрудников с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком. Они получат надбавку в том случае, если выходили на работу 12 июня в День России.

«Работники на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, привлекаемые к труду в этот день, имеют право на повышенную оплату труда», — уточнила заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных в разговоре с РИА «Новости».

Работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. При этом порядок компенсации за нерабочие праздничные дни может быть и выше, если это прописано во внутренних документах компании.

Вместе с этим, работа 13 и 14 июня также оплачивается в двойном размере, но это касается только сотрудников, трудящихся на пятидневке.

Кроме того, вместо повышенной оплаты сотрудник имеет право выбрать другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а предоставленный день отдыха оплате не подлежит.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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