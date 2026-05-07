НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, дождь

ощущается как +14

5 м/c,

зап.

 747мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Будет ли видно затмение
Как купить идеальную квартиру
Массовый мор рыбы
Компенсация после прилета БПЛА
Школьный квест для родителей
Кто участковые районов
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Обрушится гроза с градом
Работа Мнение «Боятся брать меня в штат»: как личный кондитер Киркорова осталась невостребованной в родном городе. Честная колонка

«Боятся брать меня в штат»: как личный кондитер Киркорова осталась невостребованной в родном городе. Честная колонка

И почему в регионах не нужны профи

1 267
Людмила Гольцман готовит десерты для короля эстрады, но найти работу не может | Источник: Людмила Гольцман / T.meЛюдмила Гольцман готовит десерты для короля эстрады, но найти работу не может | Источник: Людмила Гольцман / T.me

Людмила Гольцман готовит десерты для короля эстрады, но найти работу не может

Источник:

Людмила Гольцман / T.me

Пока чиновники отчитываются об исторически низком показателе безработицы, сами россияне жалуются, как трудно сейчас трудоустроиться. В такой ловушке оказалась кондитер Людмила Гольцман — она готовит десерты для Филиппа Киркорова, но не может найти работу в родном городе. О том, как она стала заложницей собственного профессионализма, читайте в ее авторской колонке для 72.RU. Дальше — от первого лица.

Людмила ГольцманЛюдмила Гольцман
Людмила Гольцман
Шеф-кондитер

Готовит десерты и дружит с Киркоровым

Я уже более двенадцати лет реализуюсь в кондитерской индустрии. Мы вместе с мужем открывали свои студии и французскую десертную, у нас были точки в торговых центрах. На протяжении всего профессионального пути мы занимались только современными блюдами, всегда следили за тенденциями и были, наверное, одними из первых, кто в Тюмени готовил корпусные десерты, которые только сейчас почему-то выстрелили в социальных сетях.

Я много времени и сил отдала на развитие в этом направлении. И понимаю, что нужно идти дальше. Хочется меньше видеть себя на кухне и больше делиться накопленными знаниями с другими. Тем более что я еще до кондитерства работала в банке на руководящих должностях, в продажах. Умею работать с персоналом, частично знакома с операционной деятельностью. Я проводила тренинги, обучения. В моем подчинении было до 50 человек.

В общем, хочется совместить весь этот опыт и двигаться дальше.

Вопрос с поиском работы встал еще год назад: на фоне всех происходящих событий в нашей стране и в мире стало очень трудно вдвоем с мужем вести наш бизнес. Цены выросли на всё: на сырье, ингредиенты, продукцию. Работа с поставщиками тоже усложнилась.

Да и уровень жизни у людей, скажем так, перестал позволять делать дорогие заказы. А всё наше дело построено на работе исключительно на натуральных ингредиентах. То есть и цены на наши десерты были соответствующими. В связи с этим всем мы с мужем решили закрыть бизнес и уйти в наем.

Но что происходит у нас на рынке труда? Вообще я рассматривала для себя вакансии от управляющего рестораном до директора заведения. Но перспективных предложений в родном городе так и не увидела.

Во-первых, всегда смущала низкая заработная плата. То есть работодатели в сфере общепита не готовы оправдывать мои личные ожидания за тот набор функционала и ответственности, который они сами же заявляют в вакансиях. Это просто несоизмеримая сумма. Я не согласна работать за зарплату ниже хотя бы 120 тысяч рублей. Второй момент — те должности, которые хочется видеть на HeadHunter, их просто нет. Я за всё это время один раз видела вакансию шеф-кондитера.

По поводу управления в ресторанной сфере — здесь еще интереснее. Меня приглашают на собеседование, но потом выясняется: либо у меня, по их мнению, не хватает опыта именно в управлении рестораном и люди не готовы потратить две-три недели на обучение, либо есть какие-то иные причины, скрытые от меня.

Третье — работодатели не готовы меняться и развиваться.

Так и выходит, что профессионалы вынуждены разъезжаться по другим регионам в поисках развития и достойной зарплаты. При этом другие, тоже небольшие города, готовы развивать гастрономию и приглашать специалистов. Так мой муж уехал работать шеф-кондитером, а я пока не теряю надежды найти работу здесь.

Что происходит с местными заведениями? Очень сложно давать какую-то оценку, потому что мы не знаем всех внутренних процессов и причин, почему одни закрываются, а другие открываются вопреки всему. Но, по моим наблюдениям, наш город вообще не развивается в кондитерской индустрии. Эта сфера слабо представлена в заведениях. Мы немножко как будто опаздываем и подхватываем старые тренды. А хочется быть хотя бы на уровне Москвы и Санкт-Петербурга. Баловать жителей чем-то интересным, вкусным, современным, натуральным.

Большинство гонится за себестоимостью, за тем, чтобы как можно больше заработать. Но у нас есть еще и другая важная составляющая — люди и клиенты, которые следят за тенденциями, за собой, за фигурой и хотят чего-то настоящего.

Хочется, чтобы профессионалы, которые есть у нас есть в городе, в том числе я, оставались всё-таки в своем регионе и были здесь полезны.

Почему у меня не получается найти работу? Думаю, сейчас все хорошие места давно заняты, за них держатся, потому что достойных предложений на рынке мало. Были у меня и странные ситуации: например, когда прямо на собеседовании признались, что боятся брать меня в штат. Мол, «подсижу» руководителя. Не знаю, кринж это или нет, но мне было в какой-то степени даже приятно.

Надо отметить, что на собеседованиях мне не отказывают. Просто я понимаю, что предлагаемая должность или уровень зарплаты мне не подходят, поэтому вынуждена отказываться сама и продолжать поиски.

Согласны, что сейчас трудно найти работу?

Да
Нет
Посмотреть результаты голосования
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Работа Кондитер Филипп Киркоров
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
7 мая, 18:29
Я задумался. Почему у меня нет личного кондитера?
Гость
7 мая, 13:42
Да в общем-то реальные профессионалы никому не нужны... Нужны туповатые исполнители. Ведь человек, который реально разбирается в вопросах, может послать в пешее эротическое дилетанта-начальника, невзирая на его зарплату и регалии...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Рекомендуем