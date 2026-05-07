«Боятся брать меня в штат»: как личный кондитер Киркорова осталась невостребованной в родном городе. Честная колонка

Людмила Гольцман готовит десерты для короля эстрады, но найти работу не может Источник: Людмила Гольцман / T.me

Пока чиновники отчитываются об исторически низком показателе безработицы, сами россияне жалуются, как трудно сейчас трудоустроиться. В такой ловушке оказалась кондитер Людмила Гольцман — она готовит десерты для Филиппа Киркорова, но не может найти работу в родном городе. О том, как она стала заложницей собственного профессионализма, читайте в ее авторской колонке для 72.RU. Дальше — от первого лица.

Людмила Гольцман Шеф-кондитер Готовит десерты и дружит с Киркоровым

Я уже более двенадцати лет реализуюсь в кондитерской индустрии. Мы вместе с мужем открывали свои студии и французскую десертную, у нас были точки в торговых центрах. На протяжении всего профессионального пути мы занимались только современными блюдами, всегда следили за тенденциями и были, наверное, одними из первых, кто в Тюмени готовил корпусные десерты, которые только сейчас почему-то выстрелили в социальных сетях.

Я много времени и сил отдала на развитие в этом направлении. И понимаю, что нужно идти дальше. Хочется меньше видеть себя на кухне и больше делиться накопленными знаниями с другими. Тем более что я еще до кондитерства работала в банке на руководящих должностях, в продажах. Умею работать с персоналом, частично знакома с операционной деятельностью. Я проводила тренинги, обучения. В моем подчинении было до 50 человек.

В общем, хочется совместить весь этот опыт и двигаться дальше.

Вопрос с поиском работы встал еще год назад: на фоне всех происходящих событий в нашей стране и в мире стало очень трудно вдвоем с мужем вести наш бизнес. Цены выросли на всё: на сырье, ингредиенты, продукцию. Работа с поставщиками тоже усложнилась.

Да и уровень жизни у людей, скажем так, перестал позволять делать дорогие заказы. А всё наше дело построено на работе исключительно на натуральных ингредиентах. То есть и цены на наши десерты были соответствующими. В связи с этим всем мы с мужем решили закрыть бизнес и уйти в наем.

Но что происходит у нас на рынке труда? Вообще я рассматривала для себя вакансии от управляющего рестораном до директора заведения. Но перспективных предложений в родном городе так и не увидела.

Во-первых, всегда смущала низкая заработная плата. То есть работодатели в сфере общепита не готовы оправдывать мои личные ожидания за тот набор функционала и ответственности, который они сами же заявляют в вакансиях. Это просто несоизмеримая сумма. Я не согласна работать за зарплату ниже хотя бы 120 тысяч рублей. Второй момент — те должности, которые хочется видеть на HeadHunter, их просто нет. Я за всё это время один раз видела вакансию шеф-кондитера.

По поводу управления в ресторанной сфере — здесь еще интереснее. Меня приглашают на собеседование, но потом выясняется: либо у меня, по их мнению, не хватает опыта именно в управлении рестораном и люди не готовы потратить две-три недели на обучение, либо есть какие-то иные причины, скрытые от меня.

Третье — работодатели не готовы меняться и развиваться.

Так и выходит, что профессионалы вынуждены разъезжаться по другим регионам в поисках развития и достойной зарплаты. При этом другие, тоже небольшие города, готовы развивать гастрономию и приглашать специалистов. Так мой муж уехал работать шеф-кондитером, а я пока не теряю надежды найти работу здесь.

Что происходит с местными заведениями? Очень сложно давать какую-то оценку, потому что мы не знаем всех внутренних процессов и причин, почему одни закрываются, а другие открываются вопреки всему. Но, по моим наблюдениям, наш город вообще не развивается в кондитерской индустрии. Эта сфера слабо представлена в заведениях. Мы немножко как будто опаздываем и подхватываем старые тренды. А хочется быть хотя бы на уровне Москвы и Санкт-Петербурга. Баловать жителей чем-то интересным, вкусным, современным, натуральным.

Большинство гонится за себестоимостью, за тем, чтобы как можно больше заработать. Но у нас есть еще и другая важная составляющая — люди и клиенты, которые следят за тенденциями, за собой, за фигурой и хотят чего-то настоящего.

Хочется, чтобы профессионалы, которые есть у нас есть в городе, в том числе я, оставались всё-таки в своем регионе и были здесь полезны.

Почему у меня не получается найти работу? Думаю, сейчас все хорошие места давно заняты, за них держатся, потому что достойных предложений на рынке мало. Были у меня и странные ситуации: например, когда прямо на собеседовании признались, что боятся брать меня в штат. Мол, «подсижу» руководителя. Не знаю, кринж это или нет, но мне было в какой-то степени даже приятно.

Надо отметить, что на собеседованиях мне не отказывают. Просто я понимаю, что предлагаемая должность или уровень зарплаты мне не подходят, поэтому вынуждена отказываться сама и продолжать поиски.