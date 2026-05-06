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Работа Какие есть перспективы у сотрудников, работающих с ИИ: два сценария

Какие есть перспективы у сотрудников, работающих с ИИ: два сценария

Некоторые сделают себя незаменимыми

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Нужно понимать, какую именно работу можно поручить искусственному интеллекту | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНужно понимать, какую именно работу можно поручить искусственному интеллекту | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Нужно понимать, какую именно работу можно поручить искусственному интеллекту

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

У сотрудников, которые используют нейросети в работе есть два возможных сценария развития карьеры, но не все из них приятные. Об этом рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

«Специалист, который добровольно перепоручил алгоритму всю мыслительную часть своей работы, неизбежно готовит себе замену и со временем будет вынужден уступить рабочее место либо алгоритму, либо более адаптивному коллеге», — сказала Аблец в разговоре с ТАСС. 

По ее словам, способность органично встроить нейросеть в рабочий процесс, напротив, делает позицию кандидата на рынке почти неуязвимой. Это особенно важно в условиях цифровой трансформации, когда навыки работы с ИИ становятся конкурентным преимуществом.

Само по себе использование искусственного интеллекта не является поводом для отстранения специалиста. Однако работодатель самостоятельно может установить запрет на использование ИИ в работе конкретного сотрудника или организации в целом. В этом случае обращение к нейросетям может быть расценено начальством как нарушение трудовой дисциплины или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. Узнать, за что еще могут уволить, рассказываем в отдельном материале

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Нейросеть ИИ Карьера Сценарий Увольнение
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Комментарии
1
Гость
6 мая, 07:40
Хватит уже глупости писать, не одна нейросеть не может себя воспроизводить.
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Гость
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