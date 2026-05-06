Какие есть перспективы у сотрудников, работающих с ИИ: два сценария

Нужно понимать, какую именно работу можно поручить искусственному интеллекту Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

У сотрудников, которые используют нейросети в работе есть два возможных сценария развития карьеры, но не все из них приятные. Об этом рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

«Специалист, который добровольно перепоручил алгоритму всю мыслительную часть своей работы, неизбежно готовит себе замену и со временем будет вынужден уступить рабочее место либо алгоритму, либо более адаптивному коллеге», — сказала Аблец в разговоре с ТАСС.

По ее словам, способность органично встроить нейросеть в рабочий процесс, напротив, делает позицию кандидата на рынке почти неуязвимой. Это особенно важно в условиях цифровой трансформации, когда навыки работы с ИИ становятся конкурентным преимуществом.