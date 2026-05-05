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Работа «Уронила кисточку в декольте первой клиентке»: как 12-летняя школьница стала профессиональным визажистом

«Уронила кисточку в декольте первой клиентке»: как 12-летняя школьница стала профессиональным визажистом

Она начала краситься еще в 7 лет. История Вари — в видео

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Источник:

Городские медиа

Варе Кольченко всего 12 лет, но вот уже два года в Барнауле она успешный визажист, которому удается совмещать хобби, учебу в шестом классе и блог. О том, как она стала самым юным сертифицированным визажистом в России и почему Варе порой с трудом дается найти клиентов — в нашем видео.

Проявлять интерес к визажу Варя стала еще в свои семь лет. Тогда она активно рассматривала косметичку мамы, брала какие-то средства и пыталась повторить движения, а постепенно втянулась настолько, что мама, Анна, решила найти ей курсы. Однако это оказалось довольно сложной задачей — многие не хотели брать юную ученицу, но отважного специалиста, который поверил в девушку, всё же удалось найти.

«Я тогда после обучения подумала: мне всего 10 лет, кто ко мне пойдет? Когда первая моя оплачиваемая клиентка села в кресло, помню, руки дрожали настолько, что я уронила ей кисточку в декольте», — вспоминает Варя.

С начала своей карьеры Варя вместе с мамой ведет блог о мейкапе, однако признаётся, что времени на обычные детские радости ей порой не хватает.

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Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
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Комментарии
4
Гость
6 мая, 12:59
Лучше не краситься, чтобы не делать из себя куклу на продажу. Тем более когда это кукла из фильмов ужасов, как тут
Гость
5 мая, 19:34
Красиво и необычно!!!! Супер 👍🤩
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Гость
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