«Уронила кисточку в декольте первой клиентке»: как 12-летняя школьница стала профессиональным визажистом

Источник: Городские медиа

Варе Кольченко всего 12 лет, но вот уже два года в Барнауле она успешный визажист, которому удается совмещать хобби, учебу в шестом классе и блог. О том, как она стала самым юным сертифицированным визажистом в России и почему Варе порой с трудом дается найти клиентов — в нашем видео .

Проявлять интерес к визажу Варя стала еще в свои семь лет. Тогда она активно рассматривала косметичку мамы, брала какие-то средства и пыталась повторить движения, а постепенно втянулась настолько, что мама, Анна, решила найти ей курсы. Однако это оказалось довольно сложной задачей — многие не хотели брать юную ученицу, но отважного специалиста, который поверил в девушку, всё же удалось найти.

«Я тогда после обучения подумала: мне всего 10 лет, кто ко мне пойдет? Когда первая моя оплачиваемая клиентка села в кресло, помню, руки дрожали настолько, что я уронила ей кисточку в декольте», — вспоминает Варя.