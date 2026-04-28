Когда можно легально не выйти на работу: законные основания

Остаться дома можно без проблем Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Существуют уважительные причины, позволяющие сотруднику остаться дома в день, когда он должен быть на рабочем месте. О них рассказал главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.

«При возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера или стихийных бедствий, когда существует реальный риск для жизни работника по пути на работу, когда работник физически не может выйти из дома, рисковать жизнью по пути на работу не стоит», — сказал Безюков.

Он уточнил, что к таким ситуациям относятся сильные снегопады, пожары, наводнения и землетрясения. При этом работник должен своевременно уведомить работодателя и подтвердить обстоятельства официальными источниками, например данными метеослужб, дорожных и транспортных ведомств.

Безюков добавил, что травмы по пути на работу обычно не признаются производственными, если только работник не использует транспорт работодателя. Поэтому гражданин самостоятельно оценивает риск, когда едет на работу в непогоду, уточнил главный технический инспектор в беседе с РИА Новости.