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Работа Когда можно легально не выйти на работу: законные основания

Когда можно легально не выйти на работу: законные основания

За это вас не смогут уволить

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Остаться дома можно без проблем | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаОстаться дома можно без проблем | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Остаться дома можно без проблем

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Существуют уважительные причины, позволяющие сотруднику остаться дома в день, когда он должен быть на рабочем месте. О них рассказал главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.

«При возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера или стихийных бедствий, когда существует реальный риск для жизни работника по пути на работу, когда работник физически не может выйти из дома, рисковать жизнью по пути на работу не стоит», — сказал Безюков.

Он уточнил, что к таким ситуациям относятся сильные снегопады, пожары, наводнения и землетрясения. При этом работник должен своевременно уведомить работодателя и подтвердить обстоятельства официальными источниками, например данными метеослужб, дорожных и транспортных ведомств.

Безюков добавил, что травмы по пути на работу обычно не признаются производственными, если только работник не использует транспорт работодателя. Поэтому гражданин самостоятельно оценивает риск, когда едет на работу в непогоду, уточнил главный технический инспектор в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснил, что трудовое законодательство не дает четкого определения уважительной причины для отсутствия на работе. Однако, по его словам, суды, включая Верховный, часто встают на сторону работников и не позволяют работодателям увольнять их за прогул в подобных случаях.

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Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
28 апреля, 09:49
если предприятие закрыли
Гость
28 апреля, 09:47
Когда уволили и когда оптимизировали
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Гость
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