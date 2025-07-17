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Работа Занятость от половины дня: ярославцев позвали на летние подработки

Занятость от половины дня: ярославцев позвали на летние подработки

В «Авито» рассказали об актуальных предложениях

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1 комментарий
Ярославцам предложили летние подработки | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЯрославцам предложили летние подработки | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ярославцам предложили летние подработки

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Сезонные работники требуются в разных сферах и в любое время года. Больше всего таких предложений приходится на теплые месяцы. Эксперты «Авито Работы» на основе данных платформы подобрали примеры летних предложений трудоустройства в Ярославле.

Вожатый

Среди популярных сезонных вакансий — работа вожатыми, которых приглашают как на летние городские площадки, так и с выездом. Например, вожатого-преподавателя ищут в городской творческий лагерь.

Вожатый будет заниматься с детьми 7-11 лет, проводить мастер-классы, сопровождать на экскурсии и в кино. Работать придется по половине дня со сменщиком или целый день вдвоем. Детские группы небольшие — по 10-15 человек. За двухнедельную смену обещают 20 000 рублей плюс питание (обеды и полдники). Причем работать

Продавец-консультант

На сезон подготовки к новому учебному году (с 1 августа) в магазин канцтоваров приглашают продавца-консультанта. Опыт для этого не обязателен. Сотруднику предлагают график 2/2, почасовую оплату от 140 рублей, скидки на ассортимент: товары для школы и офиса. Работодатель ждет в команду активного и энергичного кандидата.

Пекарь

Пекарю с опытом или кандидату, который хочет освоить навыки в профессии, предлагают летом поработать в пекарне супермаркета. Он сможет выбрать удобный график 2/2, 1/2, 3/3 и другие. Рабочий день длится с 7:00 до 16:00. Пекарю обещают оплату 220 рублей в час, корпоративное питание, медосмотр за счет компании и спецодежду.

Горничная

Пpиxодящая горничная требуется для убoрки квapтир, которые сдаются на сутки, поcле выeздa гocтeй. B обязанности входит влажная убoркa квapтиpы, санузла, cмена поcтeльнoгo бeлья.

Работодатель готов нанять соискателя на работу как на пocтоянной оcнове, так на подработку (выходные, праздники, летний сезон). При этом желателен опыт подобной работы.

На работу готовы взять кандидатов старше 45 лет, студентов, людей с нарушениями здоровья. Оплата 400-2000 рублей за смену.

Сборщик урожая

Сборщик урожая требуется в поселок Белогостицы (Pоcтовский округ). Собирать придется огурцы, помидоры, зелень. На вакансию готовы взять кандидатов от 16 лет (на работу вахтой с проживанием — с 18 лет). За смену готовы платить 3000 рублей. За работу вахтой продолжительностью 15 смен — 45 000 рублей, 30 смен — 90 000 рублей. Смена продолжительностью 10 часов — с 8 до 18 часов, есть час перерыва.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
1
Гость
42 минуты
"Сотруднику предлагают график 2/2, почасовую оплату от 140 рублей, скидки на ассортимент: товары для школы и офиса. Работодатель ждет в команду активного и энергичного кандидата." Работодатель жадноват.
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