«Эти деньги — не подарок»: в РЖД заявили о низком дефиците кадров. Что за этим стоит и кто нужен на железную дорогу

Сильнее всего сотрудников РЖД не хватает в Приволжском и Уральском федеральных округах Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Дефицит кадров — головная боль для многих госструктур, но ОАО «РЖД» демонстрирует уникальные для России показатели укомплектованности. По официальным данным, в целом по холдингу она достигла 99,2%. Тем не менее за этими цифрами скрывается нехватка рабочих рук на ключевых позициях, борьба за кадры и поиск баланса между нагрузкой и оплатой. Сколько реально получают на «земле», почему молодые приходят и остаются и как РЖД борется с кадровым голодом — в материале наших коллег из NGS.RU.

Цифры и вызовы

Официальная статистика РЖД звучит внушительно: почти 100% в целом по стране. Тем не менее компания открыто признаёт проблемы. Наибольший дефицит, как заявили корреспонденту NGS.RU в пресс-службе компании, ощущается по ведущим железнодорожным профессиям: монтерам пути, операторам дефектоскопных тележек, дежурным по сортировочной горке. География проблем: прежде всего Приволжский и Уральский федеральные округа, там самый большой дефицит кадров.

Ключевая причина дефицита, согласно позиции РЖД, — рекордно низкий уровень безработицы в стране и, как следствие, жесткая конкуренция за квалифицированные рабочие кадры. Компании приходится буквально «воевать» за сотрудников с другими отраслями, особенно в промышленности и логистике, где зарплаты в последнее время росли опережающими темпами.

По данным на ноябрь 2024 года, в холдинге работают более 850 тысяч человек. Если дефицит сотрудников составляет 0,8%, то получается, что РЖД не хватает примерно 6800 сотрудников.

Что в кошельке у железнодорожника

Сотрудники РЖД зарабатывают довольно неплохие деньги, но работа при этом очень сложная и ответственная, они часто перерабатывают Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В РЖД на вопрос о зарплатах сотрудников предпочли не отвечать. Тем не менее на сайте по поиску работы HeadHunter есть множество открытых вакансий. Так, помощнику машиниста в Новосибирске обещают платить от 75 до 85 тысяч рублей в месяц при графике 2/2. Дежурному моторвагонного депо при таком же графике обещают доход от 100 тысяч рублей, мастеру по ремонту оборудования и техники — от 83 до 103 тысяч рублей, но уже при графике 5/2.

А как дела в столице?

В Москве тоже есть множество открытых вакансий, они опубликованы на карьерном портале РЖД. Так, монтеру пути при сменном графике обещают платить от 80 до 110 тысяч рублей, проводнику поезда — 75 тысяч рублей, электросварщику — 72 тысячи рублей, мастеру мостовой — от 141 тысячи рублей, но уже при графике 5/2. Открытых вакансий машинистов или помощников машиниста в столице на момент написания материала не было.

Цифры зарплат в РЖД, особенно в регионах, часто становятся предметом дискуссий. Корреспондент NGS.RU пообщался с Алексеем (имя изменено по просьбе героя), помощником машиниста электропоезда на одном из маршрутов в Новосибирской области.

По словам молодого человека, сейчас он зарабатывает 75 тысяч рублей в месяц. Зарплата, по его мнению, неплохая, но больше всего он доволен медицинским обслуживанием, которое ему предоставляет компания, и различными льготами.

«Жить можно. Особенно если сравнивать с некоторыми другими госструктурами, где платят меньше. Но работа тяжелая физически и морально: ответственность огромная, график сбивает режим. Эти 70 тысяч — не подарок, ты их реально зарабатываешь. Молодые ребята приходят, видят нагрузку, смотрят на зарплату — и многие не задерживаются. Остаются те, кто заболел дорогой, как я», — рассказывает Алексей.

Парень добавил, что через некоторое время планирует стать уже машинистом поезда, тогда его зарплата вырастет достаточно ощутимо — превысит 100 тысяч рублей.

Основным минусом работы Алексей назвал ненормированный график: иногда машинисты и их помощники могут выходить не в свои смены, так как определенный дефицит в структуре РЖД все-таки есть.

Как РЖД привлекает кадры

В 71 учебном центре РЖД обучение бесплатное, со стипендией и гарантией трудоустройства. Ежегодный выпуск — более 30 тысяч человек Источник: Роман Данилкин / 63.RU











РЖД не просто латает кадровые дыры — строит систему, где зарплата лишь часть уравнения. В новосибирском регионе, как и по всей сети, ставка сделана на долгосрочное выращивание своих специалистов и комплексное удержание.

В пресс-службе РЖД корреспонденту NGS.RU заявили, что компания формирует кадры под ключ: 25 тысяч целевиков учатся в профильных вузах по заказу РЖД, 71 учебный центр холдинга ежегодно выпускает и переучивает более 30 тысяч рабочих — бесплатно, со стипендией и гарантией трудоустройства. В РЖД отметили, что компания старается повышать конкурентоспособность зарплат.

Кроме того, в прошлом году компания заявила о том, что вводит точечные надбавки для дефицитных профессий и регионов. Также при приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тысяч рублей.