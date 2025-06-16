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Работа Проблема «Эти деньги — не подарок»: в РЖД заявили о низком дефиците кадров. Что за этим стоит и кто нужен на железную дорогу

«Эти деньги — не подарок»: в РЖД заявили о низком дефиците кадров. Что за этим стоит и кто нужен на железную дорогу

В компании оценили укомплектованность, а помощник машиниста рассказал, сколько он реально получает

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9 комментариев
Сильнее всего сотрудников РЖД не хватает в Приволжском и Уральском федеральных округах | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСильнее всего сотрудников РЖД не хватает в Приволжском и Уральском федеральных округах | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сильнее всего сотрудников РЖД не хватает в Приволжском и Уральском федеральных округах

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Дефицит кадров — головная боль для многих госструктур, но ОАО «РЖД» демонстрирует уникальные для России показатели укомплектованности. По официальным данным, в целом по холдингу она достигла 99,2%. Тем не менее за этими цифрами скрывается нехватка рабочих рук на ключевых позициях, борьба за кадры и поиск баланса между нагрузкой и оплатой. Сколько реально получают на «земле», почему молодые приходят и остаются и как РЖД борется с кадровым голодом — в материале наших коллег из NGS.RU.

Цифры и вызовы

Официальная статистика РЖД звучит внушительно: почти 100% в целом по стране. Тем не менее компания открыто признаёт проблемы. Наибольший дефицит, как заявили корреспонденту NGS.RU в пресс-службе компании, ощущается по ведущим железнодорожным профессиям: монтерам пути, операторам дефектоскопных тележек, дежурным по сортировочной горке. География проблем: прежде всего Приволжский и Уральский федеральные округа, там самый большой дефицит кадров.

Ключевая причина дефицита, согласно позиции РЖД, — рекордно низкий уровень безработицы в стране и, как следствие, жесткая конкуренция за квалифицированные рабочие кадры. Компании приходится буквально «воевать» за сотрудников с другими отраслями, особенно в промышленности и логистике, где зарплаты в последнее время росли опережающими темпами.

По данным на ноябрь 2024 года, в холдинге работают более 850 тысяч человек. Если дефицит сотрудников составляет 0,8%, то получается, что РЖД не хватает примерно 6800 сотрудников.

Что в кошельке у железнодорожника

Сотрудники РЖД зарабатывают довольно неплохие деньги, но работа при этом очень сложная и ответственная, они часто перерабатывают | Источник: Максим Серков / NGS42.RUСотрудники РЖД зарабатывают довольно неплохие деньги, но работа при этом очень сложная и ответственная, они часто перерабатывают | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Сотрудники РЖД зарабатывают довольно неплохие деньги, но работа при этом очень сложная и ответственная, они часто перерабатывают

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

В РЖД на вопрос о зарплатах сотрудников предпочли не отвечать. Тем не менее на сайте по поиску работы HeadHunter есть множество открытых вакансий. Так, помощнику машиниста в Новосибирске обещают платить от 75 до 85 тысяч рублей в месяц при графике 2/2. Дежурному моторвагонного депо при таком же графике обещают доход от 100 тысяч рублей, мастеру по ремонту оборудования и техники — от 83 до 103 тысяч рублей, но уже при графике 5/2.

А как дела в столице?

В Москве тоже есть множество открытых вакансий, они опубликованы на карьерном портале РЖД. Так, монтеру пути при сменном графике обещают платить от 80 до 110 тысяч рублей, проводнику поезда — 75 тысяч рублей, электросварщику — 72 тысячи рублей, мастеру мостовой — от 141 тысячи рублей, но уже при графике 5/2. Открытых вакансий машинистов или помощников машиниста в столице на момент написания материала не было.

Цифры зарплат в РЖД, особенно в регионах, часто становятся предметом дискуссий. Корреспондент NGS.RU пообщался с Алексеем (имя изменено по просьбе героя), помощником машиниста электропоезда на одном из маршрутов в Новосибирской области.

По словам молодого человека, сейчас он зарабатывает 75 тысяч рублей в месяц. Зарплата, по его мнению, неплохая, но больше всего он доволен медицинским обслуживанием, которое ему предоставляет компания, и различными льготами.

«Жить можно. Особенно если сравнивать с некоторыми другими госструктурами, где платят меньше. Но работа тяжелая физически и морально: ответственность огромная, график сбивает режим. Эти 70 тысяч — не подарок, ты их реально зарабатываешь. Молодые ребята приходят, видят нагрузку, смотрят на зарплату — и многие не задерживаются. Остаются те, кто заболел дорогой, как я», — рассказывает Алексей.

Парень добавил, что через некоторое время планирует стать уже машинистом поезда, тогда его зарплата вырастет достаточно ощутимо — превысит 100 тысяч рублей.

Основным минусом работы Алексей назвал ненормированный график: иногда машинисты и их помощники могут выходить не в свои смены, так как определенный дефицит в структуре РЖД все-таки есть.

Как РЖД привлекает кадры

В 71 учебном центре РЖД обучение бесплатное, со стипендией и гарантией трудоустройства. Ежегодный выпуск&nbsp;— более 30 тысяч человек | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ 71 учебном центре РЖД обучение бесплатное, со стипендией и гарантией трудоустройства. Ежегодный выпуск&nbsp;— более 30 тысяч человек | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В 71 учебном центре РЖД обучение бесплатное, со стипендией и гарантией трудоустройства. Ежегодный выпуск — более 30 тысяч человек

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

РЖД не просто латает кадровые дыры — строит систему, где зарплата лишь часть уравнения. В новосибирском регионе, как и по всей сети, ставка сделана на долгосрочное выращивание своих специалистов и комплексное удержание.

В пресс-службе РЖД корреспонденту NGS.RU заявили, что компания формирует кадры под ключ: 25 тысяч целевиков учатся в профильных вузах по заказу РЖД, 71 учебный центр холдинга ежегодно выпускает и переучивает более 30 тысяч рабочих — бесплатно, со стипендией и гарантией трудоустройства. В РЖД отметили, что компания старается повышать конкурентоспособность зарплат.

Кроме того, в прошлом году компания заявила о том, что вводит точечные надбавки для дефицитных профессий и регионов. Также при приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тысяч рублей.

Есть у РЖД и социальный пакет: льготный проезд, медицинская страховка, программы оздоровления, корпоративное жилье или компенсация аренды.

ПО ТЕМЕ
Егор СафроновЕгор Сафронов
Егор Сафронов
Журналист
РЖД Дефицит кадров Кадровый голод Работа
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Комментарии
9
Гость
16 июня, 11:07
РЖД требуются молодые люди на миллионные Контракты в ХК Локомотив. Присвоение звания Почетный Железнодорожник, в случае успешного сезона, - гарантировано!
Гость
20 часов
Железная дорога не работает вообще- многие бегут из-за "не доплаты" за труд, те же помощники и машинисты, как ни работай, но 100% не будет, не поставят в табель, если только есть знакомства и прочее. А так пахать за 75, не айс- работы тяжелые, ответственность и главное, морально выматывает. Медицина хорошая, ну может быть, вот только по здоровью бьет именно работа, которая отбирает все. Никого не удерживают- уходишь- уходи. Скоро вместо мужиков будут работать бабы.
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