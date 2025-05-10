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«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате

От увольнения его удерживает только перспектива раннего выхода на пенсию

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5 комментариев
Огромная нагрузка при скромной зарплате&nbsp;— не единственная проблема, с которой сталкивается силовик | Источник: Артем Устюжанин / Городские медиаОгромная нагрузка при скромной зарплате&nbsp;— не единственная проблема, с которой сталкивается силовик | Источник: Артем Устюжанин / Городские медиа

Огромная нагрузка при скромной зарплате — не единственная проблема, с которой сталкивается силовик

Источник:

Артем Устюжанин / Городские медиа

Мизерная зарплата и колоссальная нагрузка — две основные проблемы сотрудников УФСИН. Силовик, работающий в тюменском СИЗО, говорит, что приходится выполнять обязанности за десятерых и при этом не рассчитывать на то, что будут надбавки. На условиях анонимности он честно рассказал 72.RU об изнанке своей работы. Далее — от первого лица.

Работа за колючей проволокой и изматывающий график&nbsp;— таковы реалии сотрудника УФСИН | Источник: Александр Ощепков / Городские медиаРабота за колючей проволокой и изматывающий график&nbsp;— таковы реалии сотрудника УФСИН | Источник: Александр Ощепков / Городские медиа

Работа за колючей проволокой и изматывающий график — таковы реалии сотрудника УФСИН

Источник:

Александр Ощепков / Городские медиа

Задач с утра не так много, но за весь день накапливается, конечно. Утром мы должны организовать службу караула, затем провести инструктивные занятия, а в течение дня у нас бесконечные проверки.

Мы работаем с разным контингентом: есть понимающие среди бывалых, но также есть первоходы, соответственно, приходится к ним периодически применять физическую силу и спецсредства. Служба у нас нервная, и нужно всегда быть во внимании.

Из минусов — нестабильный график работы, у нас он постоянно меняется. Ничего нельзя запланировать или взять и уехать в мини-путешествие — могут же вызвать. Даже в отпуск из-за нехватки людей спокойно не сходишь.

Планировать что-то&nbsp;— нереально, по решению руководства выходной день запросто может стать рабочим, и жалобы на этот счет не принимаются | Источник: Елена Латыпова / Городские медиаПланировать что-то&nbsp;— нереально, по решению руководства выходной день запросто может стать рабочим, и жалобы на этот счет не принимаются | Источник: Елена Латыпова / Городские медиа

Планировать что-то — нереально, по решению руководства выходной день запросто может стать рабочим, и жалобы на этот счет не принимаются

Источник:

Елена Латыпова / Городские медиа

Проблема — не в задачах на службе, а в том, что приходится выполнять их за нескольких человек, поскольку у нас серьезный некомплект людей. Всё это отпечатывается на действующих сотрудниках, потому что работаешь один за десятерых.

Среди существенных проблем в нашей системе могу выделить мизерную зарплату — 40 тысяч рублей. А у некоторых сотрудников — ипотека, семьи, дети. На эти деньги прожить очень тяжело. Если же рядовой специалист только пришел в наше подразделение, то он получает 36 тысяч рублей. Льготы у нас только на бумаге, а поощрения — на усмотрение начальника учреждения. Если сотрудник был на больничном, значит, не работал. Соответственно, премию получит меньше, чем все остальные. Да и премии — это тоже копейки.

Не часто, но нас тоже вызывают в усиления, это не оплачивается. За переработку получаем какие-то маленькие суммы, которые не перекрывают того, как мы работаем. В целом могу сказать, что начальство требует от нас больше, чем мы должны. Честно говоря, за несколько лет службы мне один раз выдали полевую форму, и всё.

Дополнительная работа часто не оплачивается, а форму приходится покупать за свой счет | Источник: Артем Устюжанин / Городские медиаДополнительная работа часто не оплачивается, а форму приходится покупать за свой счет | Источник: Артем Устюжанин / Городские медиа

Дополнительная работа часто не оплачивается, а форму приходится покупать за свой счет

Источник:

Артем Устюжанин / Городские медиа

Если резюмировать, то могу сказать, что молодые сотрудники почти не приходят, а те, кто устраиваются, не задерживаются в нашей системе. Почему терпят и не уходят опытные сотрудники? Многие дорабатывают до выхода на пенсию. Ранний выход на пенсию — это единственное, что держит людей. У нас идет один год за полтора. Дальше в нашей системе, по моим личным ощущениям, будет только хуже.

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Комментарии
5
Инженер1
39 минут
Беднинькие, несчастнинькие...
Гость
24 минуты
мать вашу..Откуда же у майров пполиции крипты на миллионы.,а у полковников комнаты-забитые деньгами.
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