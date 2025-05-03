«Здесь нельзя заработать большие деньги»: пожарный — о зарплате в 40 тысяч и покупке обмундирования за свой счет

Их работа и опасна, и трудна Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Пожарный — больше про хобби», — признайтесь, не такую фразу ожидаешь услышать от сотрудника МЧС. Учитывая, что работники этой сферы ежедневно рискуют жизнью. Но именно так характеризует профессию пожарный-спасатель Дмитрий Барышников.

Корреспондент NGS55.RU Анастасия Власова и фотограф Евгений Софийчук посмотрели на работу изнутри. О жизни, трудовых буднях сутки через трое, неоправданно низкой зарплате и постоянной опасности — в материале NGS55.RU.

Внутри машины не так много места Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Я захотел, чтобы моя профессия была полезной»

Герой материала Дмитрий с детства наблюдал за работой пожарных-спасателей. Будучи мальчиком, он не думал идти по стопам отца, который не первый десяток лет работает в структуре МЧС.

«С первого класса я постоянно к нему приезжал на работу. Мне, как и любому мальчишке, было интересно посмотреть на большую красную машину. После, когда стал старше и начал заниматься спортом, ходил тренироваться в часть, где работал отец».

Большая красная машина — слабость многих мальчишек Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Сам признается, что хоть и ходил в часть постоянно, но мысли о том, чтобы там работать не возникало. Детство провел в Ангарске Иркутской области. В Омск переехал в 2011 году вместе с мамой и отчимом. Здесь же поступил в Омский авиационный колледж, получил образование оператора ЧПУ и пошел работать в общепит.

«Год я работал в одном заведении, где сменил должности и официанта, и кальянщика, и менеджера. Но тут я просто старался заработать денег, чтобы уехать в Сочи. Там я тоже проработал год на похожих должностях и понял, что всё это не мое. Я захотел, чтобы моя профессия была полезной, и пожарная охрана подошла идеально».

«Если голову начинает подпекать, значит каску нужно менять», — шутили коллеги героя Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Подтверждение мыслей Дмитрий получил в армии — призвали позже, чем положено, в 23 года. По иронии судьбы попал в спасательное воинское формирование.

Тушил пожары еще в армии

Пожарные машины выглядят внушительно Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Во время службы довелось тушить различные возгорания. Но сильнее всего мне запомнилась другая ЧС. Целый месяц мы с сослуживцами жили в палатках на берегу реки Амбарной и устраняли последствия разлива нефти», — рассказывает Дмитрий.

В мае 2020 года в Норильске произошла авария на одном из резервуаров ТЭЦ-3, который принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании. Она привела к утечке около 21 тысячи тонн дизельного топлива.

«Служба в армии, именно в этой структуре, мне понравилась. У меня появилась цель стать тем человеком, который приносит пользу обществу. Не хотелось быть простым потребителем. Я человек не творческий, что-то строить не умею, но я нашел профессию, которая стала не только моей отдушиной, но она и пользу обществу приносит».

Самые страшные пожары и происшествия

Каждый вызов — риск Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











За годы работы пожарный видел не одну смерть, да и сам периодически подвергается опасности.

«Почему-то сразу в голове всплывает пожар на нефтезаводе. Я был в непосредственной близости от емкости с легковоспламеняющейся жидкостью, которая могла рвануть в любой момент. Она выгорала прямо изнутри с довольно пугающим звуком. Тогда было страшно».

Пожарные должны всегда поддерживать друг с другом связь Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Из-за профессиональной деформации, признается Дмитрий, такие ситуации надолго в памяти не остаются. Получается быстро отпустить даже смерть людей, которых приходилось доставать из сгоревших домов.

«Сильнее всего не хочу переживать смерть детей. Сам не сталкивался, но от коллег слышал, что это жутко больно. И воспоминания остаются чуть ли не на всегда. Чем беспомощнее живое существо, тем больше мы к нему жалости испытываем».

Топорик, который часто используют сотрудники МЧС Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Перебирая в памяти всё, что приходилось тушить, Дмитрий объясняет, что в такие моменты боишься неизвестности. Часто дорогу не видно из-за дыма и приходится идти на ощупь.

«Ты идешь и не знаешь, есть там какая-то яма, колодец или другие вьетнамские ловушки. Есть вероятность, что что-то упадет на голову или воткнется в бок. Ты можешь просто заблудиться. Бороться со страхом бесполезно, не боятся только дураки. Но им можно управлять».

С чего начинается дежурство

Внутри автомобиля есть всё необходимое Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Работа начинается в 07:30, в 8 утра — построение, в это время начальник караула присваивает номера каждому из бригады.

«Четыре человека на самом деле формальность или идеальный вариант. Если сейчас посмотреть по сводкам МЧС, то можно заметить, что на 10 единиц техники нет и 40 пожарных, как должно быть, а 30 или вообще 25».

Слаженная работа команды — залог успеха Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











После распределения по номерам проводится инструктаж. Затем сотрудники заступают на дежурство.

«Еще одна особенность — у каждого из нас есть свое место в автомобиле. Первый пожарный слева сидит, второй — справа, а третий и четвертый сидят в центре».

Сообщение о пожаре

Для связи используется рация Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Как только поступает вызов, у пожарных есть всего одна минута на то, чтобы собраться и отправиться на место. Всё обмундирование лежит в гараже, и пока водитель выгоняет автомобиль, спасатели одеваются.

«Мы укладываем его любым удобным способом, чтобы как можно быстрее надеть. Штаны у нас всегда остаются поверх обуви, чтобы запрыгнуть в сапоги, в момент натянуть комбинезон, надеть куртку и бежать».

Часть обмундирования остается в машине, чтобы не тратить лишнее время. У Дмитрия там лежат пояс и каска. Их можно надеть в пути. На касках у каждого есть дополнительное оборудование.

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«Фонарик — неотъемлемая вещь в работе, с ним комфортнее. Еще у меня есть камера и вот она уже не обязательна. Но я помогаю своему товарищу, снимаю всё, что происходит, а он уже потом монтирует видео о нашей работе».

В набор входит рация, которая помогает поддерживать связь между сотрудниками караула. Одна из самых важных вещей в работе пожарных — аппарат с баллоном со сжатым воздухом — он позволяет дышать в задымленном пространстве.

Слабых здесь нет Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Вся амуниция весит около 25 килограммов: аппарат со сжатым воздухом — 10 килограммов, каска — 2, боевка — 4, сапоги около 2 килограммов. Помимо этого, на поясе висит топорик и вспомогательные инструменты. Когда форма намокает, то тяжесть на плечах мужчин достигает 30 килограммов.

Снаряжение выдается при трудоустройстве, оно полностью соответствует всем нормам. Но некоторые сотрудники отмечают, что не всегда его можно назвать удобным. Поэтому кто-то покупает обмундирование за свои деньги. Правда, обходится им это в копеечку. Причем в Омске нет специализированных магазинов, всё приходится заказывать через интернет.

Что прячется в пожарной машине

Красный — фирменный цвет МЧС Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В пожарной машине три тонны воды и 300 литров пенообразователя. При тушении вода расходуется до восьми литров в секунду. Поэтому объема, который есть в машине, хватит примерно на шесть минут.

«Обычно на пожар прибывают два отделения — одно сразу же становится на гидрант, чтобы была бесперебойная подача воды. Недопустимо, чтобы вода закончилась».

На вызов нужно выехать максимально быстро Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Истории о том, что пожарные приезжают без воды, — миф. Потому что вся информация проходит через диспетчера, и если спасатели говорят о том, что им нужно заправиться, их направляют к ближайшему гидранту.

К тушению каждого пожара подходят по-разному Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Подразделение не может приехать без воды. Это нелогично, что бы мы тогда делали», — улыбается и недоумевает Дмитрий.

Ложные вызовы — частая история Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Помимо тушения пожаров, сотрудники МЧС должны спасать людей после ДТП или вызволять тех, кто не может выбраться из квартир. Для этого у них есть универсальный инструмент — «хулиган». Если присмотреться, то он похож на гвоздодер, но увеличенного размера.

«Хулиганом он называется в честь фамилии изобретателя Хью Хуллигэна. Его можно использовать практически во всех случаях. Например, чтобы устранить последствия: полностью разобрать какое-то строение, чтобы пролить его водой. В этом случае „хулиган“ незаменим».

Такая отмычка выглядит внушительно Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Есть работа с огнем, а есть с бумагой

В день, когда мы приехали в пожарную часть, Дмитрий совмещал работу спасателя и радиотелефониста.

«Эта должность у нас штатная, и сегодня я подменяю нашу Анастасию, когда ей нужно отсюда отлучиться, например на обед».

Женщин в МЧС ценят и уважают Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Диспетчерская — сердце пожарной части, то место, откуда поступают указания. Радиотелефонист принимает вызовы и предоставляет информацию для выезжающей бригады: сколько этажей в здании, есть ли подвал или чердак. И самое главное — есть ли там люди.

«Эту должность в основном занимают девушки. Потому что у них хорошо развита многозадачность. Перед ними сразу три телефона, две рации и громкоговоритель. Помимо этого, есть компьютер, множество карточек. Я на пожаре меньше волнуюсь, чем в кресле. Здесь я теряюсь, а руки трясутся».

Через диспетчерскую проходит большая часть работы всей части Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Зарплата

Учитывая, что каждое дежурство сопряжено с риском и опасностью, заработная плата за тяжелый труд несоизмеримо мала. На руки спасатель получает меньше 40 тысяч рублей в месяц.

Но такие суммы по всей стране. Как отмечают в ведомстве, если бы они могли, то платили бы больше. Но это устанавливает не область.

Работа не мешает личной жизни Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Дмитрий признается, им поднимали оклад, правда вместе с этим урезали премии. Вышло так, что они стали получать даже меньше, чем было.