На трудящихся объявили охоту. Власти будут выявлять «неформально занятых», хотя сколько их в стране, не знает никто

Первомай в России всегда отмечали с размахом, славя людей труда Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Накануне Первомая, который всегда отмечался как День солидарности трудящихся, самое время поговорить об этих самых трудящихся. Их очень сильно не хватает сегодня в стране, и власти решили с этим бороться. Выявлять всех трудоспособных и заставлять легализоваться.

Губернаторам всех регионов добавили новую задачу — теперь они обязаны бороться с теневой занятостью. То, насколько активно в регионах легализуют трудовые отношения, станет одним из ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов. Так что можно не сомневаться, что за работу они примутся рьяно.

«План по противодействию нелегальной занятости» разработал Минтруд. Одна из задач — чтобы Роструд провел «перепись» всех неформально занятых. Сроку отводится на это всего-ничего — до 15 июля 2025 года. За это время нужно оценить, кто вообще в России трудится неофициально, их пол и возраст.

Пока что цифры есть очень общие. По данным Росстата, например, в 2023 году в России было почти 15 млн человек трудоспособного возраста, которые нигде официально не работали и не стояли на учете как безработные. Из них более 11 миллионов не выражали желания работать. Основные категории среди них — студенты очной формы обучения (6 миллионов), пенсионеры (2,1 миллиона) и лица, занимающиеся домашним хозяйством (1,6 миллиона).

По итогам «переписи», видимо, и начнут закручивать гайки. И уже известно где: будут бороться с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми. Это когда работники оформляются как самозанятые или ИП вместо того, чтобы получать официальное трудоустройство.

Не получится ли, как всегда, что с водой выплеснут и ребенка? С этим вопросом MSK1.RU обратился к экспертам.

Людей не хватает, а рынок непрозрачный

— У нас в стране кадровый дефицит в стратегических отраслях, а сам рынок остается непрозрачным. И нелегальная, или серая, занятость — это вполне объяснимая реакция на большой дисбаланс рынка труда, — говорит председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина. — В принципе, нынешний «План по противодействию нелегальной занятости» во многом повторяет предыдущий, нового там мало. Сейчас уже сформированы межведомственные региональные комиссии, которые должны контролировать ситуацию. Они работают в каждом регионе и включают представителей Минтруда, Роструда, местных комитетов по труду и даже профсоюзов. Их задача — готовить аналитику и выявлять те компании, которые практикуют нелегальную занятость.

— Аналитика — это, конечно, важно, учитывая, что государство очень примерно представляет, сколько в России трудятся «неформально». А вот как конкретно будут бороться с зарплатами в конвертах?

— Что касается зарплат в конвертах, тут история сложная… Победить эту практику пока никому не удавалось. А вот компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами, уже попадают в специальный реестр. Компании, уличенные в нелегальной занятости, будут выявлены. И они отделаются большими, очень крупными штрафами как минимум. Роструд начал вести этот реестр с начала года, но пока результат неочевиден. Речь идет менее чем о сотне компаний, которые в этот реестр вошли. Понятно, что это капля в море, только самое начало пути. Для реального результата нужен комплекс мер: аналитика, мониторинг, усилия ФНС, инспекций труда и профсоюзов.

Всё бесполезно?

Однако этот сдержанный оптимизм разделяют не все эксперты. Так, президент и совладелец кадрового портала Superjob Алексей Захаров считает, что декларируемая властями борьба с неформальной занятостью во многом бесполезна.

— Я просто не понимаю проблему, которую хотят решать чиновники, — говорит Захаров. — Ну вот я, допустим, нанял как юридическое лицо кого-то, но это нигде не фиксируется, и расплачиваюсь я в конверте. Надо с этим бороться? Ну, конечно, надо. Но это вопросы скорее к налоговой, и Минтруд тут ни при чем. В теории масштабы нелегальной занятости может выяснить налоговая инспекция: по каким-то таким транзакциям можно вычислить, что человек чем-то там неформально занимается.

— И налоговая должна принимать меры?

— Если мне выгоднее работать в легальном поле, чем в нелегальном, я работаю в легальном поле. За работу в нелегальном поле должны быть какие-то законодательные санкции. И предусмотрены какие-то меры наказания за неуплату налогов. Но при этом бегать условно за каждым массажистом — это очень сложно и невозможно, этим не занимается никто в мире. Есть задача, чтобы крупный бизнес зарабатывал и платил налоги, средний бизнес кормил себя и желательно тоже платил налоги, а малый бизнес кормил себя и никому не парил голову. Но для этого бизнес надо как-то подкармливать.

— А можно ли вообще, как думаете, хотя бы примерно оценить, сколько в России неформально занятых?

— Неформальная занятость — это та, которая никак, нигде, ничем не оформлена. Вот пришел я к массажисту, он мне сделал массаж. Я ему отдал денежку и ушел. Он ни перед кем не отчитывается, кроме меня и своей совести. Вот это неформально.

Человек может и легально работать, при этом еще где-то что-то там подрабатывать. И кто-то ему платит. Скажем, соседка за то, что он ей чистит унитаз, платит деньги. Или, например, готовит ему курочку к ужину. А как с этой курочки заплатить налоги?

— Ну а как же пресловутые зарплаты в конвертах?

— А вот зарплата в конверте — это полностью формальная занятость. Все люди оформлены, ну просто они чего-то там недополучают. К занятости это не имеет никакого отношения. Все люди оформлены. Просто часть зарплаты они получают в конверте. В крупнейших компаниях вы такого сделать не можете. Ни в «Газпроме», ни в РЖД, ни в «Ростехе». Как правило, речь идет о малом бизнесе. Так что это не такая большая проблема.