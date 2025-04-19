«Иногда хочется сесть и плакать». Тренер по теннису отказалась от городской жизни и открыла глэмпинг на Ольхоне

Мария бросила городскую жизнь и открыла глэмпинг на Ольхоне Источник: Мария Фадюшина / личный архив

Мария Фадюшина (в девичестве Митюкова) большую часть жизни профессионально занималась большим теннисом. Участвовала в соревнованиях, выигрывала турниры, а затем ушла в тренерство. К 28 годам перегорела — захотелось чего-то нового. И вместе с мужем и другом семьи Мария открыла на Ольхоне глэмпинг и стала встречать гостей со всего мира. О том, как круто изменилась ее жизнь и совпали ли ожидания с реальностью, Мария рассказала IRCITY.RU.

Жизнь на Ольхоне куда более спокойная и размеренная, чем в городе. У Марии есть время на себя Источник: Мария Фадюшина / личный архив

«Хотелось наше семейное место»

«Променяла теннис на Байкал. Живу жизнь, о которой мечтала». Именно такие строчки можно увидеть в соцсетях у Марии. Она кандидат в мастера спорта по большому теннису, чемпионка Сибири и Иркутской области. Восемь лет (с 9 до 17) играла сама, затем ушла в тренерство.

Мария долгое время профессионально занималась большим теннисом, но потом бросила его Источник: Мария Фадюшина / личный архив

— Теннис был огромной частью моей жизни. В него меня отдал отец, и всё нравилось. Благодаря этому виду спорта появилось желание путешествовать, общаться с разными людьми и узнавать что-то новое. С 17 лет начала тренировать: вела спарринги для детей, а с 18 до 28 лет работала с учениками всех возрастов. Но не видела себя тренером до конца своих дней. Со временем эта деятельность приелась, хотелось чего-то нового, что самой было бы интересно, — рассказывает Мария.

Хотелось чего-то нового, неизведанного Источник: Мария Фадюшина / личный архив











Идея открыть собственный глэмпинг зрела не один год. Она появилась еще до знакомства с будущим мужем. В какой-то момент родители Марии приобрели на Ольхоне участок земли и построили на нём семейный дом необычной формы.

— Когда дом строился, я помогала в некоторых вопросах, и это увлекло. Тогда у нас начали появляться разговоры о том, что можно было бы приезжать сюда всей семьей, принимать гостей. Это было бы нашим семейным местом, — продолжает Мария.

Идея открыть глэмпинг оформилась в 2022 году Источник: Мария Фадюшина / личный архив

Потом началась пандемия, а вместе с ней — неопределенность, невозможность планировать слишком далеко. Казалось, жизнь поставили на паузу. Но находиться в состоянии бесконечного ожидания невозможно, и Мария решила, что пора что-то менять.

— Когда пик пандемии прошел, а я как раз встретила своего мужа, стало ясно, что пора перестать ждать. В марте 2022 года мы задумали открыть глэмпинг и начать принимать гостей. Я предложила эту идею мужу, а он поддержал. Затем обсудили с другом, и он тоже загорелся, сказал, что это интересно, — вспоминает Мария.

Мария и ее супруг взяли у родителей в аренду половину их семейного участка и построили гостевой дом, а также сделали зону отдыха Источник: Мария Фадюшина / личный архив

Гостевой дом супруги хотели построить в другом месте и, как признается Мария, даже участки выбирали. Но в итоге родители сказали: «Вот вам вторая половина участка, делайте что хотите».

С таким же энтузиазмом за дело взялся и супруг Марии. Она говорит, что он поддерживает ее во всём, и не просто как сторонний наблюдатель, а как активный участник любой авантюры, на которую решается возлюбленная.

На всё у супругов ушло около 4 месяцев, но доработки и доделки продолжаются до сих пор Источник: Мария Фадюшина / личный архив











— Вначале было страшно и трудно, потому что мы никогда ничем таким не занимались. Мы же еще решили запустить всё очень быстро, так что работа была напряженной. Но была классная команда: я, муж и его друг. Мы все очень разносторонние, поэтому проблемы было решать проще, ведь у каждого — свои сильные стороны. В итоге за четыре месяца мы запустили на Ольхоне глэмпинг, — рассказывает собеседница.

В апреле подготовка началась, а в середине июля Мария уже начала принимать гостей. Конечно, многое еще требовало доработки, кое-какие детали владельцы улучшают до сих пор. Но уже к моменту открытия глэмпинг стал тем местом, где уют и забота о гостях — приоритет.

Мария в своем бизнесе сама себе босс, администратор, горничная и даже столяр Источник: Мария Фадюшина / личный архив

— Вначале казалось, что всё будет проще, а оказалось наоборот — всё требует больше времени, внимания и денег, чем изначально планировали. И мы продолжаем вкладываться, — отмечает Мария.

«Хотела глэмпинг, значит делай»

Мария — глава собственного бизнеса. Но это всего лишь круто звучит, а по факту приходится заниматься почти всем самой. Она и администратор, и гид, и водитель, и горничная. Время от времени случается примерять роль сантехника и даже грузчика.

Мария сама встречает гостей, сама проводит им экскурсии, сама решает бытовые вопросы Источник: Мария Фадюшина / личный архив

— Приходится заниматься абсолютно всем, потому что у нас пока мало объектов и нет возможности нанять разных сотрудников. Я люблю принимать гостей и мне несложно убираться, водить трансферы — вообще супер. Но вот что я ненавижу, так это мыть душевые кабины. Или поднимать что-то тяжелое, ремонтировать сантехнику, а мужиков на участке нет. В такие моменты хочется просто сесть и плакать, но приходится делать. Хотела глэмпинг, значит делай, — убеждена Мария Фадюшина.

Порой приходится быть сантехником. Мария признается, что терпеть не может мыть душевую кабину Источник: Мария Фадюшина / личный архив

Собеседница говорит, что ее нынешняя жизнь во многом совпала с теми картинками, которые ей рисовало воображение. Теперь у нее гораздо меньше суеты и больше времени на себя.

— Единственное, чего не ожидала, сколько времени и денег будет уходить на то, чтобы постоянно поддерживать дом. Это большая ответственность: что-то ломается, что-то нужно чинить, и этот процесс бесконечен, — разводит руками Мария.

Но всё это стоит той жизни на Ольхоне, которая теперь есть Источник: Мария Фадюшина / личный архив

В то же время лучше, чем Мария ожидала, оказались жители острова.

— Здесь есть крутое комьюнити. Народ собирается, душевно общается, это очень ценно, — улыбается предприниматель.

Еще немного рабочих моментов Источник: Мария Фадюшина / личный архив

Полностью перебраться на Ольхон пока не выходит, потому что у мужа есть основная работа в Иркутске.

— Думали, будем меньше ездить туда-сюда, но пока поездки отнимают много времени, — добавляет Мария.

Пока в несезон супруги остаются в Иркутске, а домик на Ольхоне снимают друзья.

Покрывать лаком веранду Марии помогает деятельный работник Источник: Мария Фадюшина / личный архив

— У нас в городе накопилось много дел: нужно заняться личными вопросами и закупиться к сезону. Кажется, что это быстро, но пока найдешь нужное, пока туда доедешь… Ну и просто хочется немного спокойно пожить дома. Межсезонье — самое время. Скоро вернемся на остров, до открытия парома, начнем готовить домик к сезону. А в начале мая уже встретим новых гостей, — говорит Мария.

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«Скучать не приходится»

Жизнь на Ольхоне стала для Марии воплощением той мечты, которая когда-то ее захватила целиком и полностью. Несмотря на то, что на острове нет многих привычных вещей, о которых в городе даже не задумываешься, это не мешает полноценно проживать каждый день. Зато на острове посередине Байкала есть много того, чего в Иркутске нет и не будет.

Всего за 4 месяца удалось создать вот такой уют Источник: Мария Фадюшина / личный архив











— Многие спрашивают, чем жизнь на острове отличается от жизни в городе. Главное, что она сезонная: февраль, март, июнь, июль, август — время активной работы, когда скучать не приходится. Но даже в это время ритм жизни на Ольхоне более спокойный. Всегда можно выйти, погулять, подышать свежим воздухом. Летом вообще можно босиком по траве ходить, — отмечает Мария.

Мария признается, что на острове у нее больше свободы Источник: Мария Фадюшина / личный архив

Скучно не бывает никогда — светского и культурного досуга на Ольхоне хватает. Какие-то события даже приходится пропускать, потому что не получается успеть всё и сразу.

— Есть рестораны, кафе, проходят мероприятия, фестивали, чайные церемонии. Приезжают театралы, показывают представления, по вечерам тут часто проходят концерты. Народ жжет костры, играет на гитарах. На рассвете можно позаниматься йогой. А днем есть все возможности, чтобы порисовать или сделать украшения. Еще здесь прекрасные соседи, с которыми можно выйти, поболтать, помочь друг другу. В городе такого меньше. А какие здесь вкусные деревенские яйца, творог и молоко! — восклицает Мария.

Правда, минусы тоже имеются. Например в Хужире нет полноценной больницы с узкими специалистами. По каким-то вопросам нужно ездить в Иркутск.

— Продукты хорошего качества достать сложнее, особенно фрукты, овощи, орехи. Приходится закупаться в городе. Перебои со светом в деревне, отсутствие хороших дорог. Также на остров тяжело добираться в период, когда не ходит паром и нет ледовой дороги. Тогда сложно перебираться с вещами и животными. Отсутствуют ровные дороги, но это не критично. Например, нет Wildberries, и из-за некоторых бьюти-процедур приходится ездить в город. Но я сильно этим не страдаю, к косметологу хожу иногда, — улыбается Мария.

На Ольхоне пейзажи, которые завораживают Источник: Мария Фадюшина / личный архив

Мария признается, что если бы с тем опытом, который у нее есть, она могла бы вернуться в прошлое и посоветовать себе что-то, она научила бы себя быть терпеливее и спокойнее.

Гости, которых Мария принимала у себя Источник: Мария Фадюшина / личный архив









