«А кто будет учить эти 100 тысяч инженеров?!» Когда в России синие воротнички реально станут популярнее курьеров

Чиновники даже не догадываются, как производство нуждается в людях Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Государственные эксперты прогнозируют серьезные изменения на российском рынке труда. Одним из самых обсуждаемых в последние дни стал прогноз доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, который в интервью «АиФ» заявил: в ближайшее время резко вырастет спрос на синие воротнички: сварщиков, инженеров, токарей, операторов сельскохозяйственной техники. Якобы зарплаты у них могут вырасти в диапазоне от 250 до 350 тысяч рублей в месяц, что значительно превышает среднюю зарплату по стране. Мы тоже не раз писали про это.

До этого Минтруд представил кадровый прогноз на ближайшую пятилетку — до 2029 года включительно. Параметры прогноза озвучил министр Антон Котяков на пленарном заседании Совфеда, полностью он пока не опубликован.

Минтруд указывает на снижение потребности в кадрах в таких секторах, как государственное управление и торговля. Ожидается, что количество рабочих мест в торговле сократится на 233 тысячи (это связано с изменениями в потребительских предпочтениях и ростом популярности онлайн-торговли), а бюрократов станет меньше на 66 тысяч. Подробности — в материале MSK1.RU.

Сравнить зеленое с мягким

Несмотря на общее сокращение потребности в кадрах в ряде отраслей, Минтруд прогнозирует рост спроса на работников в сферах оказания персональных услуг и обрабатывающей промышленности. В частности, увеличится потребность в служащих, занимающихся учетом материалов и транспортировкой, а также в механиках и ремонтниках (очень похоже на прогноз Балынина, не правда ли? — Прим. ред.).

Согласно прогнозу, в категории квалифицированных рабочих промышленности ожидается прирост на 398 тысяч человек, однако рабочие специальности в пищевой промышленности могут столкнуться с сокращением численности на 19,8 тысячи.

Основатель и президент крупнейшего рекрутингового портала SuperJob.ru Алексей Захаров со скепсисом оценивает все эти кадровые прогнозы. Но не только потому, что ситуация на рынке труда в России меняется слишком часто.

— Мы не можем говорить о востребованных и невостребованных профессиях и не можем говорить, что условный оператор сельхозтехники будет востребован больше, чем программист или курьер, — говорит Захаров. — Можно сказать, что операторы, которые работают с комбайном конкретной марки, более востребованы, чем операторы, которые работают с комбайном другой марки. А вот сравнивать курьеров и трактористов — это всё равно что сравнивать зеленое с мягким.

Никто из экспертов никогда не произносит слово «прогноз». Наверное, кроме прогноза погоды на сегодня. Должен быть не прогноз, а план: нам нужно столько-то инженеров, столько-то трактористов, столько-то доярок. И за каждую строчку плана кто-то отвечает.

— И как этот кадровый план должен был бы выглядеть на практике, на ваш взгляд?

— Мы можем запланировать, сколько нам хотелось бы иметь конкретных специалистов. Дальше эта «хотелка» раскладывается на то, что для ее реализации нужно. Например, поставить задачу обучить: к такому-то моменту подготовить 100 тысяч инженеров. Но дальше мы должны понимать, а есть ли кому научить эти 100 тысяч инженеров-то? Если некому, то значит, сначала надо научить тех, кто научит инженеров. Если тоже некому, то значит, мы план просто откладываем.

— Но допустим, такой план подготовки специалистов для разных отраслей Министерством труда был бы принят…

— В Минтруде нет таких специалистов по рынку труда просто потому, что таких задач перед ним не ставилось никогда и никем. Вот Антон Котяков недавно давал интервью: у нас в стране 300 тысяч официально зарегистрированных безработных. При этом у нас в стране больше 30 тысяч сотрудников центров занятости.

Получается, что у нас на одного сотрудника государственного центра занятости приходится 10 безработных. Но если мы разделим число безработных на 12 месяцев, значит, у нас вот, условно, две трети одного безработного в месяц приходится на одного сотрудника центра занятости, который в офисе сидит и получает зарплату.

Министр труда одного региона как-то делился: у них приходится 100 трудоустройств на тысячу сотрудников центров занятости в год. И вот эта армия госслужащих и сочиняет прогнозы, потому что что иных потребностей никаких нет. И это всё стоит бюджету просто сумасшедших денег!

У бизнеса выбора нет

При этом, пока кто-то сочиняет прогнозы, кадровая проблема остается.

— Спрос на синие воротнички есть, кадровый голод огромный. На любое производственное предприятие зайдите, спросите, там куча вакансий. Кадровый голод подталкивает компании на конкуренцию за кадры. И компании выкручиваются как могут. Уже максимально подняли зарплату, но никто не идет. Например, высококвалифицированный сотрудник, сварщик 5–6-го разряда, работает в Сургуте или Сибири на вахте, он может зарабатывать очень хорошие деньги — 400 тысяч в среднем по году. Тогда у бизнеса выбора нет: либо закрываться, либо везти дешевую рабочую силу из-за рубежа. Но сейчас и жители Средний Азии тоже немножечко расправили плечи и тоже требуют нормальных зарплат. И вот уже придумывают везти мигрантов из Мьянмы, из Африки. Но это очень низкого качества рабочая сила. Люди приедут без образования, с совершенно другой культурой и другими жизненными принципами, — описывает ситуацию член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Юлия Левина.

По ее мнению, нормализовать рынок труда могла бы реформа патентной системы, когда приехавшие в Россию мигранты могли бы работать не там, где им хочется, а на конкретных предприятиях, нуждающихся в конкретных специалистах.

Вы бы хотели, чтобы ваши дети пошли в рабочие? Если хорошо платят, почему бы и нет С условием дальнейшего образования, конечно Нет Уже работают на предприятиях