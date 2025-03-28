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Работа Кризис-2025 эксперт «А кто будет учить эти 100 тысяч инженеров?!» Когда в России синие воротнички реально станут популярнее курьеров

«А кто будет учить эти 100 тысяч инженеров?!» Когда в России синие воротнички реально станут популярнее курьеров

Эксперты говорят о растущей востребованности рабочих, но где и кому они нужны?

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25 комментариев
Чиновники даже не догадываются, как производство нуждается в людях | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЧиновники даже не догадываются, как производство нуждается в людях | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Чиновники даже не догадываются, как производство нуждается в людях

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Государственные эксперты прогнозируют серьезные изменения на российском рынке труда. Одним из самых обсуждаемых в последние дни стал прогноз доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, который в интервью «АиФ» заявил: в ближайшее время резко вырастет спрос на синие воротнички: сварщиков, инженеров, токарей, операторов сельскохозяйственной техники. Якобы зарплаты у них могут вырасти в диапазоне от 250 до 350 тысяч рублей в месяц, что значительно превышает среднюю зарплату по стране. Мы тоже не раз писали про это.

До этого Минтруд представил кадровый прогноз на ближайшую пятилетку — до 2029 года включительно. Параметры прогноза озвучил министр Антон Котяков на пленарном заседании Совфеда, полностью он пока не опубликован.

Минтруд указывает на снижение потребности в кадрах в таких секторах, как государственное управление и торговля. Ожидается, что количество рабочих мест в торговле сократится на 233 тысячи (это связано с изменениями в потребительских предпочтениях и ростом популярности онлайн-торговли), а бюрократов станет меньше на 66 тысяч. Подробности — в материале MSK1.RU.

Сравнить зеленое с мягким

Несмотря на общее сокращение потребности в кадрах в ряде отраслей, Минтруд прогнозирует рост спроса на работников в сферах оказания персональных услуг и обрабатывающей промышленности. В частности, увеличится потребность в служащих, занимающихся учетом материалов и транспортировкой, а также в механиках и ремонтниках (очень похоже на прогноз Балынина, не правда ли? — Прим. ред.).

Согласно прогнозу, в категории квалифицированных рабочих промышленности ожидается прирост на 398 тысяч человек, однако рабочие специальности в пищевой промышленности могут столкнуться с сокращением численности на 19,8 тысячи.

Основатель и президент крупнейшего рекрутингового портала SuperJob.ru Алексей Захаров со скепсисом оценивает все эти кадровые прогнозы. Но не только потому, что ситуация на рынке труда в России меняется слишком часто.

— Мы не можем говорить о востребованных и невостребованных профессиях и не можем говорить, что условный оператор сельхозтехники будет востребован больше, чем программист или курьер, — говорит Захаров. — Можно сказать, что операторы, которые работают с комбайном конкретной марки, более востребованы, чем операторы, которые работают с комбайном другой марки. А вот сравнивать курьеров и трактористов — это всё равно что сравнивать зеленое с мягким.

Никто из экспертов никогда не произносит слово «прогноз». Наверное, кроме прогноза погоды на сегодня. Должен быть не прогноз, а план: нам нужно столько-то инженеров, столько-то трактористов, столько-то доярок. И за каждую строчку плана кто-то отвечает.

 И как этот кадровый план должен был бы выглядеть на практике, на ваш взгляд?

— Мы можем запланировать, сколько нам хотелось бы иметь конкретных специалистов. Дальше эта «хотелка» раскладывается на то, что для ее реализации нужно. Например, поставить задачу обучить: к такому-то моменту подготовить 100 тысяч инженеров. Но дальше мы должны понимать, а есть ли кому научить эти 100 тысяч инженеров-то? Если некому, то значит, сначала надо научить тех, кто научит инженеров. Если тоже некому, то значит, мы план просто откладываем.

 Но допустим, такой план подготовки специалистов для разных отраслей Министерством труда был бы принят…

— В Минтруде нет таких специалистов по рынку труда просто потому, что таких задач перед ним не ставилось никогда и никем. Вот Антон Котяков недавно давал интервью: у нас в стране 300 тысяч официально зарегистрированных безработных. При этом у нас в стране больше 30 тысяч сотрудников центров занятости.

Получается, что у нас на одного сотрудника государственного центра занятости приходится 10 безработных. Но если мы разделим число безработных на 12 месяцев, значит, у нас вот, условно, две трети одного безработного в месяц приходится на одного сотрудника центра занятости, который в офисе сидит и получает зарплату.

Министр труда одного региона как-то делился: у них приходится 100 трудоустройств на тысячу сотрудников центров занятости в год. И вот эта армия госслужащих и сочиняет прогнозы, потому что что иных потребностей никаких нет. И это всё стоит бюджету просто сумасшедших денег!

У бизнеса выбора нет

При этом, пока кто-то сочиняет прогнозы, кадровая проблема остается.

— Спрос на синие воротнички есть, кадровый голод огромный. На любое производственное предприятие зайдите, спросите, там куча вакансий. Кадровый голод подталкивает компании на конкуренцию за кадры. И компании выкручиваются как могут. Уже максимально подняли зарплату, но никто не идет. Например, высококвалифицированный сотрудник, сварщик 5–6-го разряда, работает в Сургуте или Сибири на вахте, он может зарабатывать очень хорошие деньги — 400 тысяч в среднем по году. Тогда у бизнеса выбора нет: либо закрываться, либо везти дешевую рабочую силу из-за рубежа. Но сейчас и жители Средний Азии тоже немножечко расправили плечи и тоже требуют нормальных зарплат. И вот уже придумывают везти мигрантов из Мьянмы, из Африки. Но это очень низкого качества рабочая сила. Люди приедут без образования, с совершенно другой культурой и другими жизненными принципами, — описывает ситуацию член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Юлия Левина.

По ее мнению, нормализовать рынок труда могла бы реформа патентной системы, когда приехавшие в Россию мигранты могли бы работать не там, где им хочется, а на конкретных предприятиях, нуждающихся в конкретных специалистах.

Вы бы хотели, чтобы ваши дети пошли в рабочие?

Если хорошо платят, почему бы и нет
С условием дальнейшего образования, конечно
Нет
Уже работают на предприятиях

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Дмитрий Капустин
Рынок труда Дефицит кадров Синие воротнички Инженер Нехватка работников Нехватка рабочих рук
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Комментарии
25
Гость
36 минут
Дефицит высококвалифицированных низкооплачиваемых специалистов))
Гость
43 минуты
а за забором смотрели?
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