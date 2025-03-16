Молодым рабочим платят больше? Обзор высокооплачиваемых вакансий на ярославских заводах

Работа на предприятиях в Ярославской области Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











За последний год больше всего в Ярославской области выросли зарплаты на заводах. Об этом свидетельствуют данные аналитиков hh.ru.

Средний уровень дохода в регионе равен 59,7 тысячи рублей, что на 9 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Тем временем зарплаты на предприятиях составляют в среднем 70,2 тысячи рублей (на 10,4 тысячи рублей больше, чем в 2024 году).

«Подобная динамика зарплаты в производственном секторе, которая опережает общерыночное значение, в первую очередь объясняется острейшим дефицитом и повышенным спросом на кадры, который мы наблюдаем последние несколько лет. Сейчас в среднем на одну производственную вакансию в регионе приходится порядка 3 активных вакансий, что в 1,5–2 раза меньше нормы», — объяснили аналитики hh.ru.

Согласно имеющимся открытым вакансиям в регионе, работодатель готов платить высокую зарплату сотрудникам с опытом работы. При этом новичков также готовы трудоустроить.

«В целом по рынку труда средняя зарплата для кандидата со стажем шесть лет и более в профессии сейчас достигает 100 тысяч рублей, в то время как для начинающего специалиста — чуть более 50 тысяч», — отметили в hh.ru.

При этом на заводах молодым специалистам без опыта готовы платить больше, порядка 75 тысяч рублей. Так работодатели привлекают молодых производственников на рабочие места.

Средние зарплаты в Ярославской области Источник: hh.ru











Зарплата на заводе

Как отметили аналитики hh.ru, наиболее высокооплачиваемые вакансии на предприятиях предлагают не для топ-менеджеров, а вахтовым рабочим.

«Подобный тренд на „перетягивание“ ценных кадров в другие регионы характерен для дефицитного рынка, и Ярославская область в данном случае не стала исключением. Достаточно часто работодатели из северных регионов приглашают к себе производственников», — прокомментировали тенденцию в hh.ru.

За работу электромонтером контактной сети предлагают зарплату от 160 до 320 тысяч рублей (с учетом налогов). Работа вахтовая, находится в Апатитах Мурманской области. Также требуется электрогазосварщик на вахтовую работу. Зарплата от 252 тысяч рублей (с учетом налогов). В Татарстане ищут инженера-технолога участка сборки и испытаний турбореактивных двигателей. Зарплата от 277 тысяч рублей (до вычета налогов). В Омске требуется начальник механического цеха. Зарплата от 250 тысяч рублей (до вычета налогов). Полевому слесарю по сервисному обслуживанию карьерной и строительной техники готовы платить от 260 до 350 тысяч рублей. Работа вахтовая.

Работа на производстве в Ярославской области

В Ярославской области многие производства готовы взять на работу сотрудников без опыта. Зарплаты предлагают до 160 тысяч рублей. Ниже публикуем топ самых высокооплачиваемых вакансий на производствах для новичков: