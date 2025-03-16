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Работа обзор Молодым рабочим платят больше? Обзор высокооплачиваемых вакансий на ярославских заводах

Молодым рабочим платят больше? Обзор высокооплачиваемых вакансий на ярославских заводах

Разбираемся, сколько зарабатывают на заводах

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10 комментариев
Работа на предприятиях в Ярославской области | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RUРабота на предприятиях в Ярославской области | Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Работа на предприятиях в Ярославской области

Источник:

За последний год больше всего в Ярославской области выросли зарплаты на заводах. Об этом свидетельствуют данные аналитиков hh.ru.

Средний уровень дохода в регионе равен 59,7 тысячи рублей, что на 9 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Тем временем зарплаты на предприятиях составляют в среднем 70,2 тысячи рублей (на 10,4 тысячи рублей больше, чем в 2024 году).

«Подобная динамика зарплаты в производственном секторе, которая опережает общерыночное значение, в первую очередь объясняется острейшим дефицитом и повышенным спросом на кадры, который мы наблюдаем последние несколько лет. Сейчас в среднем на одну производственную вакансию в регионе приходится порядка 3 активных вакансий, что в 1,5–2 раза меньше нормы», — объяснили аналитики hh.ru.

Согласно имеющимся открытым вакансиям в регионе, работодатель готов платить высокую зарплату сотрудникам с опытом работы. При этом новичков также готовы трудоустроить.

«В целом по рынку труда средняя зарплата для кандидата со стажем шесть лет и более в профессии сейчас достигает 100 тысяч рублей, в то время как для начинающего специалиста — чуть более 50 тысяч», — отметили в hh.ru.

При этом на заводах молодым специалистам без опыта готовы платить больше, порядка 75 тысяч рублей. Так работодатели привлекают молодых производственников на рабочие места.

Средние зарплаты в Ярославской области | Источник: hh.ruСредние зарплаты в Ярославской области | Источник: hh.ru

Средние зарплаты в Ярославской области

Источник:

Зарплата на заводе

Как отметили аналитики hh.ru, наиболее высокооплачиваемые вакансии на предприятиях предлагают не для топ-менеджеров, а вахтовым рабочим.

«Подобный тренд на „перетягивание“ ценных кадров в другие регионы характерен для дефицитного рынка, и Ярославская область в данном случае не стала исключением. Достаточно часто работодатели из северных регионов приглашают к себе производственников», — прокомментировали тенденцию в hh.ru.

  1. За работу электромонтером контактной сети предлагают зарплату от 160 до 320 тысяч рублей (с учетом налогов). Работа вахтовая, находится в Апатитах Мурманской области.

  2. Также требуется электрогазосварщик на вахтовую работу. Зарплата от 252 тысяч рублей (с учетом налогов).

  3. В Татарстане ищут инженера-технолога участка сборки и испытаний турбореактивных двигателей. Зарплата от 277 тысяч рублей (до вычета налогов).

  4. В Омске требуется начальник механического цеха. Зарплата от 250 тысяч рублей (до вычета налогов).

  5. Полевому слесарю по сервисному обслуживанию карьерной и строительной техники готовы платить от 260 до 350 тысяч рублей. Работа вахтовая.

Работа на производстве в Ярославской области

В Ярославской области многие производства готовы взять на работу сотрудников без опыта. Зарплаты предлагают до 160 тысяч рублей. Ниже публикуем топ самых высокооплачиваемых вакансий на производствах для новичков:

  1. На производстве АО «ТИИР» в Ярославле ищут прессовщика. Зарплату обещают от 50 до 120 тысяч рублей за месяц (до вычета налогов).

  2. Инженеру-конструктору на рыбинском машиностроительном предприятии готовы платить от 90 520 рублей за месяц (до вычета налогов).

  3. Слесарю по ремонту подвижного состава в Ярославле предлагают зарплату от 80 до 120 тысяч рублей (с учетом налогов).

  4. Оператора производственной линии ищут на предприятие в Кузнечихе Ярославского района. Зарплата от 60 до 120 тысяч рублей (до вычета налогов).

  5. Рабочему стекольного производства в Ярославле обещают зарплату от 70 до 160 тысяч рублей (до вычета налогов).

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Комментарии
11
Гость
26 минут
Почти все предприятия частные! По факту официально платят минималку, остальное в конверте!
Гость
24 минуты
Они не пишут сколько часов в день надо отработать что бы получить 70 тысяч , а это по 2 смены может и получишь
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