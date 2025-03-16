Молодым рабочим платят больше? Обзор высокооплачиваемых вакансий на ярославских заводах

За последний год больше всего в Ярославской области выросли зарплаты на заводах. Об этом свидетельствуют данные аналитиков hh.ru.
Средний уровень дохода в регионе равен 59,7 тысячи рублей, что на 9 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Тем временем зарплаты на предприятиях составляют в среднем 70,2 тысячи рублей (на 10,4 тысячи рублей больше, чем в 2024 году).
«Подобная динамика зарплаты в производственном секторе, которая опережает общерыночное значение, в первую очередь объясняется острейшим дефицитом и повышенным спросом на кадры, который мы наблюдаем последние несколько лет. Сейчас в среднем на одну производственную вакансию в регионе приходится порядка 3 активных вакансий, что в 1,5–2 раза меньше нормы», — объяснили аналитики hh.ru.
Согласно имеющимся открытым вакансиям в регионе, работодатель готов платить высокую зарплату сотрудникам с опытом работы. При этом новичков также готовы трудоустроить.
«В целом по рынку труда средняя зарплата для кандидата со стажем шесть лет и более в профессии сейчас достигает 100 тысяч рублей, в то время как для начинающего специалиста — чуть более 50 тысяч», — отметили в hh.ru.
При этом на заводах молодым специалистам без опыта готовы платить больше, порядка 75 тысяч рублей. Так работодатели привлекают молодых производственников на рабочие места.
Зарплата на заводе
Как отметили аналитики hh.ru, наиболее высокооплачиваемые вакансии на предприятиях предлагают не для топ-менеджеров, а вахтовым рабочим.
«Подобный тренд на „перетягивание“ ценных кадров в другие регионы характерен для дефицитного рынка, и Ярославская область в данном случае не стала исключением. Достаточно часто работодатели из северных регионов приглашают к себе производственников», — прокомментировали тенденцию в hh.ru.
За работу электромонтером контактной сети предлагают зарплату от 160 до 320 тысяч рублей (с учетом налогов). Работа вахтовая, находится в Апатитах Мурманской области.
Также требуется электрогазосварщик на вахтовую работу. Зарплата от 252 тысяч рублей (с учетом налогов).
В Татарстане ищут инженера-технолога участка сборки и испытаний турбореактивных двигателей. Зарплата от 277 тысяч рублей (до вычета налогов).
В Омске требуется начальник механического цеха. Зарплата от 250 тысяч рублей (до вычета налогов).
Полевому слесарю по сервисному обслуживанию карьерной и строительной техники готовы платить от 260 до 350 тысяч рублей. Работа вахтовая.
Работа на производстве в Ярославской области
В Ярославской области многие производства готовы взять на работу сотрудников без опыта. Зарплаты предлагают до 160 тысяч рублей. Ниже публикуем топ самых высокооплачиваемых вакансий на производствах для новичков:
На производстве АО «ТИИР» в Ярославле ищут прессовщика. Зарплату обещают от 50 до 120 тысяч рублей за месяц (до вычета налогов).
Инженеру-конструктору на рыбинском машиностроительном предприятии готовы платить от 90 520 рублей за месяц (до вычета налогов).
Слесарю по ремонту подвижного состава в Ярославле предлагают зарплату от 80 до 120 тысяч рублей (с учетом налогов).
Оператора производственной линии ищут на предприятие в Кузнечихе Ярославского района. Зарплата от 60 до 120 тысяч рублей (до вычета налогов).
Рабочему стекольного производства в Ярославле обещают зарплату от 70 до 160 тысяч рублей (до вычета налогов).