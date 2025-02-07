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Работа инфографика «Способствует дефицит кадров»: в Ярославле пенсионеры стали чаще искать работу

«Способствует дефицит кадров»: в Ярославле пенсионеры стали чаще искать работу

Публикуем рейтинг денежных вакансий

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17 комментариев
Аналитики представили статистику по возрастным работникам в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАналитики представили статистику по возрастным работникам в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики представили статистику по возрастным работникам в Ярославле

Источник:

С начала 2025 года пенсионеры в Ярославской области стали активнее искать работу. По данным сервиса hh.ru, более 3 тысяч ярославцев в возрасте 55+ обновили свои резюме. По сравнению с началом 2024 года активность местных пенсионеров выросла на треть.

— Из них наиболее активными оказались женщины: на них приходится 2/3 от всего объема резюме. Мужчины-пенсионеры менее активны в поиске работы, на них приходится 1/3 от объема возрастных соискателей, — рассказала 76.RU директор ярославского филиала hh.ru Ирина Котусенко.

Многие на старости лет не страшатся кардинально менять свою жизнь: более 55% ярославцев планируют сменить сферу деятельности.

— В контексте трудоустройства людей пенсионного возраста всегда возникает тема эйджизма (дискриминации по возрасту). Чтобы проверить, насколько развит эйджизм на рынке труда, мы взяли количество откликов по возрастам и долю приглашений также по возрастам. Статистика такова: чем моложе кандидат, тем больше доля приглашений следует за его откликами. При этом уже есть примеры и истории, когда компании изменяли парадигму поиска и найма сотрудников в сторону возрастных. <…> Этому немало способствует дефицит кадров, — добавила Ирина.

Аналитики также составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий для соискателей со стажем в профессии более 6–10 лет в Ярославской области.

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий

Опубликован топ-5 денежных вакансий в Ярославле | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаОпубликован топ-5 денежных вакансий в Ярославле | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Опубликован топ-5 денежных вакансий в Ярославле

Источник:

Директор по производству

Зарплата — от 250 тысяч рублей за месяц.
Опыт работы на производстве — не менее 6 лет, опыт работы руководителем — не менее 6 лет.

В Ярославле ищут директора на производство резиновых изделий. Кандидат должен иметь высшее профессиональное образование. В обязанности директора предприятия будет входить развитие производства, контроль за работой подразделений, анализ и оптимизация процессов, поиск, разработка и внедрение новых технологий и видов продукции.

Генеральный директор производственной компании

Зарплата — от 500 тысяч рублей за месяц.
Опыт работы — более 6 лет.

Деревообрабатывающее производство ищет в штат генерального директора, в задачи которого будет входить управление лесозаготовкой, финансами, закупками, продажами, логистикой. Кроме того, сотруднику предстоит повышать производительность труда, анализировать бизнес-процессы и организовывать эффективное взаимодействие структур.

В объявлении указано, что заработная плата обсуждается с собственником по итогам собеседования.

Заместитель министра культуры

Зарплата — до 225 тысяч рублей в месяц.
Опыт работы — более 6 лет.

Правительство Ярославской области ищет человека, который займет пост заместителя министра культуры. Сотрудникам предстоит организовывать и контролировать проведение ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия, предоставлять субсидии муниципальным образованиям, НКО, коммерческим организациям, участвовать в формировании бюджета по культуре и другое. Работодатель обязуется предоставить релокацию в Ярославль, конкурентную заработную плату, ежегодный отпуск до 43 календарных дней, трудоустройство в соответствии с законодательством о государственной службе.

На работу будут принимать кандидата с высшим образованием (магистратура или специалитет), опытом работы на руководящей должности, желанием развиваться в профсреде.

Водитель тягача

Зарплата — от 210 тысяч рублей.
Опыт работы управления — не менее 7 лет.

Компания, которая занимается производством электротехнической продукции, ищет водителя категории СЕ на тягач SITRAK. В обязанности, помимо вождения, будет входить содержание транспорта и ежедневный техосмотр.

Наладчик станков с ЧПУ

Зарплата — до 200 тысяч рублей.
Опыт работы — более 6 лет.

Кадровое агентство открыло вакансию наладчика станков с ЧПУ (числовым программным управлением) во фрезерную группу. Формат работы — вахта на завод в Гаврилов-Яме. Среди требований — 4-й разряд, наличие документов, подтверждающих квалификацию. В обязанности также будет входить пропись несложных программ.

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Комментарии
17
Гость
2 часа
Кажется, даже ребенку очевидно, что основная причина того, что люди пенсионного возраста стали больше искать работу - снижение реального размера пенсии, когда фактическая инфляция на продукты и лекарства (а это основная статья трат пенсионера) 25-30%, а индексация пенсии менее 10%. Уровень средней пенсии (обычной. военные и бывшие депутаты не в счет) человека, который большую часть жизни отработал на производстве еще в советское время - это позор для страны.
Гость
2 часа
Голод и нищета лучшие мотиваторы работать до смерти 🤮 но платить налоги за пенсии медицину, в общем за всё чего нет наша обязанность
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