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Работа «77 тысяч при частичной занятости»: эксперты назвали самые популярные вакансии для подработки в Ярославской области

«77 тысяч при частичной занятости»: эксперты назвали самые популярные вакансии для подработки в Ярославской области

Где жители региона берут дополнительные доходы

853
4 комментария

В «Авито Работа» рассказали, какими вакансиями интересуются ярославцы

Источник:

Жители Ярославской области в 2024 году стали чаще подрабатывать. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито Работа». По их данным, интерес жителей региона к дополнительной занятости вырос на 45%.

— Занятость на таких вакансиях обычно составляет от 4 до 6 часов в день, также в объявлениях о подработке компании часто пишут о работе 3 или 4 дня в неделю. Средние зарплатные предложения для соискателей на такие позиции напрямую зависят от числа рабочих часов или объема выполненных работ, поэтому представлены усредненными значениями зарплатных вилок, которые указывают работодатели в описании вакансий, — пояснили в сервисе «Авито Работа».

Среди офисных профессий чаще всего ярославцы отправляли отклики на вакансию оператора call-центра. Средняя зарплата для новичков на подработке в этой сфере составила около 38 тысяч 266 рублей в месяц.

Также жители региона интересовались вакансиями бухгалтера. Судя по всему, люди в этом вопросе чаще обращают внимание на зарплату.

— Средние зарплатные предложения составляют 77 тысяч 601 рубль в месяц при частичной занятости. Интерес соискателей за последний год аналитики отмечают и к профессии менеджера по продажам. При условии неполной занятости работодатели предлагают на этой позиции в среднем 52 тысячи 995 рублей в месяц, — пояснили специалисты.

Среди рабочих профессий ярославцы чаще всего обращают внимание на объявления о наборе операторов станка. При неполной занятости в месяц на таком месте можно заработать 61 тысячу 425 рублей.

Также жители региона с интересом реагируют на возможность подработать кладовщиками. Работая несколько часов в день, можно рассчитывать в среднем на 52 тысячи 326 рублей в месяц.

— За год повысился спрос кандидатов на вакансии официанта. Соискателям на неполный рабочий день предлагают в среднем 37 тысяч 130 рублей ежемесячно, — рассказали эксперты сервиса «Авито Работа».

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Комментарии
4
Гость
58 минут
Всё по честному пишут! также о фильмах российских говорят, о выигрышах в лотереях от джигитов, идущих на СВ0 не ради денег, повышениях пенсий и росте цен - сколько здесь честных людей за бесплатно!
Ярпортал
50 минут
Кто возьмёт на станок на часы?
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