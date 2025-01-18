«Мы проедаем будущее наших детей». Почему в России курьеры зарабатывают 200 тысяч, а учителя — 30

И стар и млад идут в курьеры — престижная профессия для страны Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Средняя зарплата в России увеличилась на 16% по сравнению с предыдущим годом, составив 67,8 тысячи рублей. Такие данные приводит сервис «Авито. Работа».

Причем наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются вовсе не в Москве или на северах, а в Воронежской и Липецкой областях, где средние предложения увеличились на 27%. Авторы исследования связывают это с дефицитом квалифицированных кадров и ростом конкуренции между работодателями.

На втором месте по темпам роста находятся Брянская и Тульская области, где зарплаты выросли на 25%.

Топ-3 замыкают Вологодская, Ленинградская и Тверская области с ростом на 23%. Четвертое место делят Калужская, Рязанская и Смоленская области с ростом на 22%. Ивановская область и Краснодарский край завершают пятерку лидеров с ростом зарплат на 21%. А, например, в Московской области средние зарплатные предложения увеличились на 18%, до 88,8 тысячи рублей.

При этом Минэкономразвития России прогнозирует, что «зарплатная гонка» в регионах и столице будет постепенно завершаться. Повышение зарплат в прошлом году было в среднем на 7,1%, в этом будет 6,1%, а в следующем — всего 4,6%.

Президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров рассказал MSK.RU, что происходит на рынке труда и чего ждать в ближайшем будущем.

— Такой вот огромный рост зарплат, который мы наблюдаем в России последние три года, — это благо или зло для экономики?

— Давайте разделим: рост зарплат и рост доходов. Зарплаты в России растут, а доходы падают. До тех пор, пока высокая инфляция, будет номинальный рост зарплат. Насколько высоким он будет, никто не знает, это бесполезно прогнозировать.

Инфляция в стране очень высокая. Соответственно, раз высокая инфляция, приходится прибавлять зарплаты. У нас огромный государственный сектор, а государство для себя в любом случае напечатает денег сколько надо, и это дальше будет подгонять инфляцию.

— Вы говорите про госсектор. Но стремительно растут зарплаты не у бюджетников, а всё же у курьеров и доставщиков.

— Учителя зарабатывают 30, а курьеры — 200 тысяч, потому что такова регуляторика. Вся сфера услуг живет в отдельной системе налогообложения и имеет преференции на сегодняшний день порядка 4 триллионов рублей в год. Это больше, чем объем всего IT-рынка России. То есть все продажи всех IT-продуктов всех IT-компаний страны меньше, чем налоговые преференции только для сферы услуг.

Сфера услуг прет, а всё остальное загибается. Мы прожираем пенсии родителей и будущее собственных детей. У нас лучшая в мире потребительская сфера в крупных городах. Зато ракеты на Луну не садятся.

— Вы могли бы дать какой-то прогноз о развитии российского рынка труда на 2025 год?

— Эксперты прогнозов не дают. Если вы слышите рядом слова «прогноз» и «эксперт», то гоните такого эксперта на фиг.

Вот пример. Ни один прогноз Центробанка за последние 25 лет на три года вперед по любому вопросу не сбылся. Ни один прогноз Министерства экономики даже на год вперед по любому вопросу за последние 25 лет не сбылся. Будь то цена на нефть, курс доллара или еще что-то. Потому что за прогнозы в России никто не отвечает.

Можно какие-то вещи планировать. Вот когда мы слышим: «У нас есть план», значит, за него отвечает некий Вася Пупкин. Если план не будет выполнен, этому Васе условно отрежут голову.

— Ладно, пусть будет не прогноз. Но хотя бы примерно можно представить, что будет с российскими кадрами, с зарплатами?

— Когда закончатся боевые действия, инфляционное давление снизится. Уменьшится объем денег для финансирования оборонно-промышленного комплекса, который тоже оказывает огромное инфляционное давление. Снизится динамика роста номинальной заработной платы. Но насколько она снизится? Этого никто не знает.

Зарплаты всегда пытаются догонять инфляцию. Но растут ли доходы обычного человека? Нет, никогда. То есть если пришел человек работать продавцом в какой-нибудь супермаркет в 20 лет и ушел на пенсию в 60. И как бы у него номинально зарплата не росла эти 40 лет, его доход остался ровно таким же. То есть повысить свой доход можно только повышением уровня квалификации: с продавца на старшего продавца, на директора магазина. А если квалификация не растет, то и доходы не растут.