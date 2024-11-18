Зарплатная гонка среди дворников и курьеров, а инженеры побоку? Что заставит Россию ценить специалистов

Зимой нехватка дворников ощущается сильнее, чем всегда Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Крайне пессимистичную картину для российского рынка труда нарисовали аналитики. Оказывается, стране нужны не айтишники и банкиры, а обычные работяги. В третьем квартале нынешнего года наблюдается гигантский рост числа вакансий… дворников по всей России. Ну это и логично — сезон все-таки.

Количество предложений подскочило почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя зарплата дворника, которую предлагают работодатели, выросла за год почти на треть — до 43 тысяч рублей в месяц (за полный рабочий день). Московским дворникам готовы платить 61 тысячу рублей, в Питере — 55 тысяч, в Сочи — 46 тысяч.

Больше всего вакансий дворников в крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Москва. Также в пятерку лидеров по количеству вакансий вошли Казань (+32%), Новосибирск (+23%) и Омск (+25%).

Как видно, несмотря на рост предлагаемых зарплат, найти людей, желающих мести улицы, не так-то просто. И такая же ситуация с другими рабочими профессиями.

По итогам октября в тройку самых доходных профессий в стране вошли дальнобойщики, бетонщики и фасадчики. Работодатели испытывают такой гигантский дефицит этих работников, что готовы платить всё больше.

Зарплатные ожидания для дальнобойщиков выросли более чем на 90% за год, и сейчас новым водителям готовы платить более 250 тысяч рублей в месяц.

Бетонщикам предлагают почти 113 тысяч рублей, что на 67% больше по сравнению с прошлым годом.

Фасадчикам готовы платить более 112 тысяч рублей в месяц, это на 39% больше, чем годом ранее.

Нужны не только рабочие, но и кадровики, технологи, руководители

— У специалистов рынка труда всё чаще встречается термин «зарплатная гонка», — говорит MSK1.RU директор по персоналу системы аутсорсинговых услуг «Эксцельсиор» Ксения Юркова. — Многие предприятия пошли на повышение оплаты труда, чтобы залатать вопросы с персоналом. Только за последнее полугодие в среднем произошло поднятие ставок на руки на 8% (и это минимально для рабочего персонала, даже без опыта работы).

— Текучка большая?

— Да, люди легко перемещаются вслед за большей оплатой. Обязательной строчкой в бюджете предприятий становится организация работы вахтой. Особенно это касается производств, где нужна физическая сила и есть проблемы с хотя бы частичной автоматизацией рабочих мест.

Мужчины начинают искать новое место работы, еще когда не закончился вахтовый контракт. Узнают про оплату и планируют переезд. Чтобы обойтись без мужчин, можно привлечь женщин или сотрудников пенсионного возраста, но для этого необходимо облегчить работу по силам людей. По факту это более долгий процесс, чем повышение зарплаты.

— Наверное, в таких реалиях гигантский спрос не только на простых рабочих, но и на кадровиков?

— Не только на них. Оптимизация работы производства также требует компетентного персонала, инженеров, технологов. А таких свободных людей нет на рынке. Конечно, чтобы планировать долгосрочные перспективы предприятия — модернизацию производства, нужны сильные профессионалы и руководители. А это новый виток повышения окладов, чтобы купить специалиста.

«Курьеры зарабатывают больше инженеров»

Доктор экономических наук, профессор РЭУ Юрий Ляндау говорит, что российский рынок труда искажается всё больше.

— Очень многих руководителей предприятий не сильно заботили вопросы повышения зарплаты сотрудников, пока мы не пришли к тому, что мигранты, катающиеся на велосипедах с едой из «Яндекс.Лавки», стали зарабатывать значительно больше, чем специалисты, занимающиеся производством продукции, — говорит Ляндау. — В итоге получается, что серьезный специалист получает 80 тысяч рублей и даже меньше во многих регионах, а курьер или таксист — 120–150 тысяч. Как при таких условиях решать стратегические задачи, поставленные руководством страны?

— А действительно как?

— Кадровый голод, о котором сейчас многие говорят, связан именно с нежеланием компаний повышать зарплату сотрудников. У меня был конкретный пример, когда руководитель компании пытался найти сотрудника на заработную плату 100 тысяч рублей, хотя по рынку такие специалисты получают от 200 тысяч рублей. При этом он очень удивлялся, почему не может найти подходящего специалиста.

В итоге сейчас все приходят к тому, что, если мы хотим развивать промышленность, то нужно нанимать людей, платить им достойные зарплаты, инвестировать в человеческий капитал. А оптимизировать затраты можно за счет внедрения технологий роботизированного производства и цифровизации.

«Нужно не ужесточать, а упрощать привлечение мигрантов»

— Ситуация с дворниками — это лишь вершина айсберга, дефицит кадров наблюдается во многих низкооплачиваемых профессиях, — объясняет основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина. — Сейчас очень востребованы многие профессии: водители общественного транспорта, средний медперсонал, рабочие строительных специальностей. Стране, например, не хватает около 20% водителей автобусов, троллейбусов и трамваев — и это данные Минтранса. Дефицит медсестер и санитаров тоже достигает 20%.

— Ну проблема очевидна для всех специалистов рынка труда, менеджеров. Но что реально можно сделать? Просто повышать и повышать зарплаты?

— Чтобы преодолеть дефицит кадров хотя бы в традиционно низкооплачиваемых профессиях, нужно повысить базовые ставки зарплаты. Но не только. Также необходимо улучшать условия труда, обеспечить сотрудников новым оборудованием, униформой и современными технологиями, чтобы работа стала более комфортной и привлекательной. Особенно для молодых специалистов.