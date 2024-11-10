Обещают почти 400 тысяч в месяц: топ высокооплачиваемых вакансий в Ярославле

В рабочую субботу будет короткий день Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Аналитики назвали топ высокооплачиваемых вакансий ноября в Ярославле. Эксперты сервиса «Авито Работа» изучили вакансии, размещенные на платформе, и выявили самые денежные.

Врач стоматолог-имплантолог — до 370 тысяч рублей в месяц

Компания рассмотрит кандидата с опытом работы более 3 лет, в обязанности которого будет входить ведение стоматологического приема в соответствии с установленными требованиями клиники. От специалиста требуется высшее медицинское образование. Работодатель готов предложить униформу, скидки в компании и обучение.

Автоэлектрик диагност от 240 тысяч рублей в месяц

Компания ищет кандидата с опытом работы более года, который будет выполнять диагностику, искать и устранять неисправности и работать со сканером. Работодатель предоставить проживание за счет компании.

Токарь карусельщик — до 229 тысяч рублей в месяц

Компания готова нанять специалиста с опытом работы более года, в обязанности которого будет входить обработка деталей на универсальных токарно-карусельных станках. Работодатель предоставляет жилье иногородним, униформу и спецодежду.

Водитель экспедитор категории е — до 200 тысяч рублей в месяц