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Работа Обещают почти 400 тысяч в месяц: топ высокооплачиваемых вакансий в Ярославле

Обещают почти 400 тысяч в месяц: топ высокооплачиваемых вакансий в Ярославле

Какую работу предлагают горожанам

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1 комментарий

В рабочую субботу будет короткий день

Аналитики назвали топ высокооплачиваемых вакансий ноября в Ярославле. Эксперты сервиса «Авито Работа» изучили вакансии, размещенные на платформе, и выявили самые денежные.

Компания рассмотрит кандидата с опытом работы более 3 лет, в обязанности которого будет входить ведение стоматологического приема в соответствии с установленными требованиями клиники. От специалиста требуется высшее медицинское образование. Работодатель готов предложить униформу, скидки в компании и обучение.

Компания ищет кандидата с опытом работы более года, который будет выполнять диагностику, искать и устранять неисправности и работать со сканером. Работодатель предоставить проживание за счет компании.

Компания готова нанять специалиста с опытом работы более года, в обязанности которого будет входить обработка деталей на универсальных токарно-карусельных станках. Работодатель предоставляет жилье иногородним, униформу и спецодежду.

Работодатель рассмотрит кандидата без опыта, в обязанности которого будет входить безопасная и эффективная перевозка топлива на АЗС. Компания предоставит униформу и трансфер за счет компании.

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