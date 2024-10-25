За день — 10 тысяч рублей: названы самые денежные подработки в Ярославле

В Ярославле предлагают высокооплачиваемую «халтуру» на часы Источник: Алексей Волхонский / V1.ru











Сервис «Авито Работа» опубликовал самые высокооплачиваемые вакансии для подработки в Ярославле в разных сферах.

— Подработка остается одним из главных трендов современного рынка труда. По данным исследования «Авито Работы», 54% россиян подрабатывали за последний год. Возможности дополнительной занятости предлагают как профессионалам, так и кандидатам без образования и стажа, — сообщили порталу 76.RU эксперты платформы.

Специалисты посоветовали тем, кто ищет подработку, обращать внимание на вакансии с неполным днем, свободным или гибким графиком:

— Такие варианты позволяют совмещать работу с учебой или основным местом занятости. Подработку можно выбрать как в профильной сфере, чтобы применять имеющиеся знания и навыки, так и среди позиций для кандидатов без опыта, где необходимые умения можно освоить довольно быстро, — отметили в «Авито Работе».

Чаще всего места, где не требуется специальных навыков, предлагают в сферах продаж, логистики, администрирования. Самыми востребованными сотрудниками здесь являются продавцы-консультанты, курьеры, операторы call-центров, сборщики и упаковщики. Зарплату таким сотрудникам обычно выплачивают ежедневно или раз в неделю.

На что обратить внимание, устраиваясь на подработку

Эксперты «Авито Работы» дали советы, как найти надежного работодателя:

подбирать вакансии нужно на крупных площадках, которые давно и хорошо себя зарекомендовали. Здесь объявления о найме проходят обязательную модерацию, а сами компании — проверку;

для безопасности до заключения трудового договора не нужно отправлять по электронной почте или в мессенджерах копию своего паспорта, банковские реквизиты и другие личные данные. А если компания предлагает кандидату оплатить вводное обучение, оформление документов, «бронирование» вакансии и т. д. — это повод прекратить дальнейшие переговоры;

не будет лишним «пробить» компанию по названию на специализированных сервисах, почитать отзывы сотрудников, которые работают или работали на этом предприятии;

необходимо обращать внимание, насколько понятно описаны в вакансии должностные обязанности. Добросовестные работодатели подробно рассказывают, чем будет заниматься сотрудник, каковы условия труда и рабочий график, как часто выдается зарплата;

для объективной оценки зарплатных предложений стоит узнать, сколько обещают на похожих должностях другие работодатели.

Топ-5 вакансий октября для подработки в Ярославле

Аниматор

Можно стать аниматором. За час такой работы агентство по проведению детских праздников в Ярославле готово платить по 1000 рублей. Компания ждет к себе опытного специалиста, но также может принять и студента творческого направления старше 18 лет, организовать для него обучение и стажировку. Основная работа аниматора выпадает на выходные дни, иногда — на вечерние часы в будни. Главные требования к работнику — круто проводить детские праздники, сочинять и снимать классные рилсы / ролики, делать флешмобы, фотосессии.

Преподаватель

До 1000 рублей в час готовы платить преподавателю Soft Skills для детей 9–15 лет.

Soft Skills (или мягкие навыки) — это личные качества человека, которые помогают ему находить язык с другими людьми и работать в команде. К таким навыкам относятся умение договариваться, находить компромиссы, слушать и слышать, воодушевлять и т. п.).

На это место приглашают педагога или психолога, у которого есть опыт работы с детьми и подростками. Он будет проводить бизнес-игры, мастер-классы и занятия по авторским методикам по вечерам или выходным. Преподаватель сможет согласовать удобное для него расписание. Причем работодатель готов рассмотреть кандидатов и старше 45 лет, и студентов.

Помощник шиномонтажника

Еще один вариант высокооплачиваемой вакансии для подработки — помощник шиномонтажника. Здесь в день можно заработать от 3000 до 10 000 рублей. Работник требуется на временную сезонную подработку в шиномонтажную мастерскую. На должность готовы взять как человека с опытом, так и новичка, чтобы на месте обучить его профессии. Зарплату обещают выплачивать каждый день.

Курьер

Зарплата курьера зависит от продолжительности рабочего дня и способа передвижения по городу. В одной из служб доставки Ярославля пеший курьер за полноценную смену может заработать в среднем 6000 рублей, а курьер на велосипеде — 8400 рублей. По желанию сотрудник может выходить на смену минимум от трех часов в день. Ему обещают еженедельные выплаты на карту, новую униформу и возможность выбрать свои обязанности — собирать и развозить заказы либо только доставлять их.

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