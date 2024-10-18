Хамство, невежество и мракобесие: врач-педиатр — о том, что его бесит в пациентах

Родители иногда даже не знают, какое лекарство пьют их дети Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Пациенты часто ругают врачей. А что врачи думают о тех, кто приходит к ним на прием? Наши коллеги из 72.RU спросили у педиатра одной из тюменских поликлиник, что ее бесит в мамах, папах и бабушках юных пациентов. Список самых раздражающих черт — в этой анонимной колонке.

Анонимный автор Врач из Тюмени

Я работаю участковым педиатром уже несколько лет и работу свою люблю, как и своих пациентов вместе с их родителями. Меня сложно вывести из себя, такой я врач, мало что прямо бесит. Но так уж устроена наша работа, что всегда есть моменты, которые мешают нам быть эффективными специалистами. Часто это случается именно из-за пациентов. И вот почему.

Опаздывают на прием и приходят всей семьей

Бесит, когда приходят не по времени: либо рано, либо сильно опаздывают. Нам очень мало выделено на прием — меньше 10 минут на ребенка! За это время и посмотреть пациента нужно, и документы оформить. Если хоть кто-то задерживается, сдвигается время приема, и приходится вести его дольше, чем обычно. А потом эти же пациенты спрашивают: «А что это вы прием задерживаете?»



Сюда же относятся хитрые родители, которые записывают только одного ребенка, а на осмотр приводят всю семью! Я никому не отказываю, всё равно принимаю, но как же я устала от этого. Неужели непонятно, что за дверью сидят такие же люди и тоже ждут, когда им помогут?



Примите, пожалуйста, что в поликлинику придется прийти не один раз. Выписать ребенку анализы и назначить лечение за отведенные минуты я смогу, но если хочется уточнить что-то по режиму или вакцинации, скорректировать питание, мы можем не успеть.

Каждый хочет зайти в кабинет врача в назначенное время, без долгого ожидания Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Отдельная тема — когда родители приходят на прием без ребенка. Пусть даже за справкой в бассейн, но вы обязаны приходить с ребенком, это регламент. Малыша нужно видеть. Мама, бабушка, дедушка — не мой пациент.

Это, возможно, не очень очевидно, но пациент тоже должен готовиться к посещению врача. Составьте себе коротенький план, что вы хотите уточнить. Это всем облегчит работу и будет максимально эффективно.

Лечатся луковым соком

Родители порой даже не знают, чем лечат детей. Чаще всего я с этим сталкиваюсь, когда ребенок приходит с отцом, бабушкой или другим родственником, но бывают и мамы. Ваша задача — просто запомнить, что вы даете детям! Но вы не знаете даже название препаратов, которые скармливаете ребенку три раза в день.

Зато готовы вместо этого пичкать его непонятными сиропчиками, которые посоветовали соседи, другие мамочки или старшие родственники. И ладно, если это сироп — он может удлинить течение болезни, но, возможно, не так сильно навредит.

Лучше обратиться к врачу, чем принимать непонятные препараты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Куда опаснее самостоятельный прием антибиотиков или противовирусных. Сколько раз бывало: у пациента кишечная инфекция, а ему дают препарат от гриппа. И конечно, никуда не уходит народная медицина. У меня был случай, когда ребенку давали луковый сок. Зачем — я не знаю. Это просто-напросто опасно.

Мракобесие

Конечно, хамство, невежество и мракобесие очень сильно бесит. Ты пытаешься построить диалог с родителями, а они тебе начинают говорить: «Мы, вообще-то, лечимся проростками пшеницы, или гомеопатией, или еще чем-то подобным». И ты понимаешь, что человек не готов идти на контакт и выполнять те рекомендации, которые ему даешь.

Это даже не столько раздражает, сколько разочаровывает, потому что мы, врачи, проделываем большую работу, чтобы назначать пациенту не устаревшее лечение, а конкретные рекомендации и терапию.

Прием на дому

Это очень-очень сильно напрягает. Дети старше года должны ходить в поликлинику ножками, если только с ними не происходит что-то экстраординарное, например сломанная нога у родителя или сильное отравление. К таким случаям ноль вопросов.

Но когда меня вызывают к 17-летнему парню после того, как у него вчера были сопельки и поднялась температура, — это ужасно нерациональное использование медицинской службы!

Самый дальний дом на моем участке находится в двух километрах. Хожу я, особенно зимой, пешком. А как дойду, надо еще попасть в квартиру: может не работать домофон, люди могут спать или уйти на прогулку.

Ладно, допустим, я пришла и родители меня встретили. Почему-то они думают, что, если вызовут врача на дом, это будет эффективнее, но это не так! У меня с собой только свои руки, голова и фонендоскоп. Ни анализов, ни даже карточки нет. В больнице детям помогут куда эффективнее.

Такие вызовы на дом — это пережиток советской системы, которая на сегодняшний день уже устарела. Все-таки тогда и участковая служба была устроена иначе, и детей было меньше.

А еще 72.RU сделал интервью с врачом: он рассказал, как защитить детей в сезон простуд и не навредить дурацкими народными средствами.