«На майских отдохнула месяц»: найден способ законно увеличить отпуск в два раза в 2025 году

Коллеги завидуют тем, кто умеет правильно организовывать отпуск Источник: Евгения Бикунова











В следующем году есть возможность уйти в отпуск на два месяца. Причем законно. Увеличить отдых почти в два раза можно в помощью праздничных выходных. И получится, что работать не будешь 61 день вместо законных 28. При этом, как выяснил V1.RU, к такому распределению отпуска у менеджеров по персоналу и руководителей нет никаких претензий.

61 вместо 28

Идеальный отпуск на 2025 год Источник: Евгения Бикунова











Схема, как «отдохнуть два месяца в 2025 году, если у вас отпуск всего 28 дней», с первого взгляда кажется сложной. Но, подсчитав и правильно распределив даты, можно значительно продлить отдых.

Специалисты по персоналу признают, что работники время от времени предпринимают попытки воспользоваться праздничными датами для увеличения отпуска.

— Мы ни разу не анализировали фактические отпуска — только остатки, — признает менеджер по персоналу одной крупной российской компании. — И, по моим наблюдениям, наиболее часто продлевают в майские праздники. Но в остальные даты таких попыток обычно никто не делает.

Например, Арина гораздо больше любит отдыхать, чем приходить на работу и изображать там бурную деятельность. Она и поделилась с нами секретом идеально длинного отпуска на 2025 год. Еще немного, еще чуть-чуть — и она начнет одолевать кадровиков, требуя отпустить ее именно в эти даты.

— Уходить в отпуск надо сразу в январе. Мы берем 9 и 10 января, получая с учетом праздников сразу 12 дней отдыха подряд, — рассказывает Арина.

Остаток января, февраль и март придется поработать. Впрочем, там тоже будут выходные и праздники — 23 февраля и 8 марта. Но дальше начинается апрель, который тоже надо будет пережить без отпуска почти весь.

— В апреле снова уходим в отпуск. На три дня. С 28 по 30 апреля. И в мае еще три дня — с 5-го по 7-е, — подчеркивает Арина нужные даты в календаре. — Мы взяли всего шесть дней отпуска, а отдыхать будем целых 16 дней подряд.

Следующий отпуск, по словам Арины, в следующем году стоит взять уже в июне. На целых три дня: на 9, 10 и 11 июня. И вместо трех дней отдыхаем сразу девять.

— Да, остаток лета и два осенних месяца придется работать. Но помните, что в отпуск надо уходить еще в ноябре, — напоминает Арина. — Берем три дня, 5, 6 и 7-е число. И отдыхаем с 2-го по 9-е. То есть вместо трех дней — сразу восемь. Таким образом, мы разбили всего 14 дней положенного отпуска и получили вместо них целых 45 дней законного отдыха. И это еще не всё. У нас остаются обязательные две недели. Те 14 дней, которые нужно отдохнуть подряд. Их мы бросаем на любой месяц в году. Например, в августе, с 11-го по 24-е. Улетаем, конечно же, в субботу, а лучше в пятницу вечером. Таким образом, вместо 14 дней отдыхаем 16. Итого, взяв 28 дней отпуска, вы сможете отдохнуть целый 61 день, то есть два месяца.

Закон такую разбивку отпуска не запрещает. Хоть и очень хочется, да и просто завидно от такой продуманности. менеджер по персоналу менеджер по персоналу

Арина признается, что начала оттачивать игры с календарем в этом году, совершенно не обращая внимание на косые взгляды коллег по офису.

— Я так месяц отдохнула в этом году на майских, — говорит Арина. — Взяла отпуск с 15 апреля по 28-е и плюсом 2, 3, 6, 7 и 8 мая. Таким образом, у меня вышел целый месяц в Краснодарском крае. Словно в школе оказалась и летние каникулы. На работе спокойно отпустили и ничего не имели против. Им даже лучше, когда я под ногами не болтаюсь. Еще и отпускные хорошие заплатили.

«Это классно, пускай отдыхают, почему нет?»

Отпуск важно планировать Источник: Алексей Волхонский











Судя по хитрым уловкам Арины, понятно, что в упомянутый ею отпуск в 61 день включаются и праздничные дни.

— Это простая манипуляция календарем, — подмечает руководитель крупной компании Роман Атманян. — Но у меня сотрудники так не делают. Даже не подходи и не проси. Потому что это очень неудобно. Чаще всего берут в январе, чтобы совместить с новогодними праздниками, либо в мае. А так удобно дробить отпуск тем, у кого нет семьи, отношений, привязки к городу или есть возможность где-то отдыхать.

Люди, которые так дробят отпуск, — 1% из 100. Я крайне редко встречал таких продуманных и равнодушно относящихся к своим рабочим обязанностям людей. Роман Атманян руководитель

На отпуск влияет финансовая составляющая. Если одни годами копят на отдых и подстраивают под отпуск планы, то другие могут позволить себе каждую неделю в выходные летать в новый город, и даже делать это бизнес-классом.

— Я отношусь положительно, когда сотрудники так дробят отпуск, — говорит Роман Атманян. — Для меня ключевое — это не только исполнительность, но коэффициент полезных действий, которые производит человек. Если сотрудник отдыхает и пользы от него больше, чем от работника, который целый день сидит в офисе, то ради бога! Пусть берет отпуск как хочет.

Индивидуальный график отдыха

Нужно уметь правильно выходить из отпуска в первую неделю Источник: Алексей Волхонский











Положенные каждому трудящемуся нормы отпуска — месяц в год — были заложены еще в СССР. Тогда же утвердили и другие стандарты — вроде пятидневной недели и восьмичасового рабочего дня. Но, по мнению психологов, стандартизированный подход к труду и отдыху уже несколько устарел.

— Человеку для полноценного отпуска нужно столько дней, сколько ему нужно, — говорит практикующий психолог Эвелина Гаевская. — И вопрос в том, соответствует ли этим нормам образ жизни конкретного современного человека? Отдыхает ли он вообще? Не занимается ли он во время отдыха другой работой, а на работе полдня изображает бурную деятельность, просматривая соцсети, переписываясь в мессенджерах и глядя короткие видеоролики с котиками, что очень характерно для юных, но совершенно не желающих плодотворно трудиться девушек.

Ключевым фактором в полноценном отдыхе являются не количество или качество, а регулярность. Эвелина Гаевская психолог

По мнению психолога, чтобы чувствовать себя отдохнувшим, нужно войти в ритм смены работы и отдыха. А чтобы восстанавливаться — нужно регулярно отдыхать.

Психолог Эвелина Гаевская составила список того, что нужно делать в отпуске, чтобы отдохнуть, а не устать:

не заниматься делами и не беспокоиться об этом;

отключить входящие звонки. Например, с 8 вечера до 8 утра. Причем такой запрет позволяет структурировать жизнь не только в отпуске.

— Отдыхать в отпуске мешает стресс, вызванный объективными обстоятельствами, например авралом на работе, или фоновой тревожностью, — объясняет психолог. — С этой причиной сложно справиться самостоятельно, одним волевым усилием. Тему тревожности и адаптации к стрессу однозначно имеет смысл обсудить с психологом, так как это действительно глубокая причина отсутствия полноценного отдыха.

Привычка планировать отпуск с учетом последующей рабочей недели после него — эффективная и полезная практика, к тому же легкая в использовании.