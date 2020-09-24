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«Ехала на ресницы»: в Ярославле девушка-байкер врезалась в открытую дверь автомобиля. Видео

Участница аварии рассказала, как всё было

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Авария произошла на проспекте Ленина&nbsp;

Авария произошла на проспекте Ленина 

В Ярославле мотоциклистку сбило дверью автомобиля

Сегодня в Ярославле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием мотоцикла. Девушка-байкер повернула с Республиканской на проспект и двигалась в правом ряду. Внезапно в легковушке перед ней открылась дверь. Байк зацепило и повело. Мотоциклистка оказалась на асфальте.

Момент ДТП попал на видеорегистратор.

Anzhelika Denisova / vk.com

— К счастью, обошлось. Получила ушиб ноги и ссадины. Обидно, что сезон вот так пришлось закрыть. Ехала утром к мастеру на ресницы, собиралась повернуть во двор. Не доехала до отворотки во двор 5 метров, — рассказала 76.RU Анжелика, сидевшая за рулём байка.

За рулём машины, где открылась дверь, сидела женщина.

— Мы не разговаривали особо. Она только спросила, как я. Вызвала ГАИ, мы оформились и разъехались, — добавила мотоциклистка.

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ДТПмотоцикл
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