«Ехала на ресницы»: в Ярославле девушка-байкер врезалась в открытую дверь автомобиля. Видео

В Ярославле мотоциклистку сбило дверью автомобиля
Сегодня в Ярославле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием мотоцикла. Девушка-байкер повернула с Республиканской на проспект и двигалась в правом ряду. Внезапно в легковушке перед ней открылась дверь. Байк зацепило и повело. Мотоциклистка оказалась на асфальте.
Момент ДТП попал на видеорегистратор.
Anzhelika Denisova / vk.com
— К счастью, обошлось. Получила ушиб ноги и ссадины. Обидно, что сезон вот так пришлось закрыть. Ехала утром к мастеру на ресницы, собиралась повернуть во двор. Не доехала до отворотки во двор 5 метров, — рассказала 76.RU Анжелика, сидевшая за рулём байка.
За рулём машины, где открылась дверь, сидела женщина.
— Мы не разговаривали особо. Она только спросила, как я. Вызвала ГАИ, мы оформились и разъехались, — добавила мотоциклистка.