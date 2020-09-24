«Ехала на ресницы»: в Ярославле девушка-байкер врезалась в открытую дверь автомобиля. Видео

Сегодня в Ярославле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием мотоцикла. Девушка-байкер повернула с Республиканской на проспект и двигалась в правом ряду. Внезапно в легковушке перед ней открылась дверь. Байк зацепило и повело. Мотоциклистка оказалась на асфальте.



Момент ДТП попал на видеорегистратор.