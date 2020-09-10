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Под Ярославлем иномарка сбила 12-летнего мальчика-велосипедиста. Видео

В ГИБДД рассказали подробности ДТП

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Пострадавшего подростка на месте ДТП осмотрели врачи скорой помощи

Пострадавшего подростка на месте ДТП осмотрели врачи скорой помощи

Под Ярославлем иномарка сбила 12-летнего мальчика-велосипедиста. Видео

В посёлке Карачиха Ярославского района во дворе одного из домов на улице Сиреневой произошло ДТП — легковушка сбила 12-летнего мальчика, который выехал на велосипеде из-за слепого перекрёстка практически водителю под колёса.

— За рулём «Шевроле» находился 35-летний мужчина, — сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Ребёнка осмотрели врачи скорой помощи, медики травм у него не зафиксировали.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, специалисты Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося.

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ДТПвелосипедпроисшествияКарачиха
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