Под Ярославлем иномарка сбила 12-летнего мальчика-велосипедиста. Видео

В посёлке Карачиха Ярославского района во дворе одного из домов на улице Сиреневой произошло ДТП — легковушка сбила 12-летнего мальчика, который выехал на велосипеде из-за слепого перекрёстка практически водителю под колёса.



— За рулём «Шевроле» находился 35-летний мужчина, — сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Ребёнка осмотрели врачи скорой помощи, медики травм у него не зафиксировали.

