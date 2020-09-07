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В Ярославле приставы арестовали пассажирский корабль и собираются продать его по цене иномарки

Рассказываем, что произошло

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Пассажирский теплоход в скором времени может уйти с торгов за долги

Пассажирский теплоход в скором времени может уйти с торгов за долги

Приставы арестовали корабль в Ярославле

В Ярославле судебные приставы арестовали пассажирский корабль и готовятся продать его с торгов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной стал иск одной из компаний, которая заказала у другой ярославской фирмы постройку корабля, но исполнитель свои обязанности так и не выполнил. Заказчик в свою очередь через суд потребовал возместить убытки.

Фирма, строящая корабли, не выполнила свои обязательства перед заказчиком

Фирма, строящая корабли, не выполнила свои обязательства перед заказчиком

— Суд вынес решение об обращении взыскания на предмет залога — судно, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов и построенное в 2013 году. Выполнять это должник не торопился. В итоге на корабль, который находится в речном порту, наложили арест, — уточнили в УФССП по Ярославской области.

Судно было в залоге

Судно было в залоге

Если задолженность в ближайшее время не будет погашена, то судно выставят на торги, установив начальную продажную стоимость теплохода в размере 1,2 миллиона рублей.

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судебные приставы
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