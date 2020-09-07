В Ярославле приставы арестовали пассажирский корабль и собираются продать его по цене иномарки

В Ярославле судебные приставы арестовали пассажирский корабль и готовятся продать его с торгов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной стал иск одной из компаний, которая заказала у другой ярославской фирмы постройку корабля, но исполнитель свои обязанности так и не выполнил. Заказчик в свою очередь через суд потребовал возместить убытки.