У пациентки голова в крови: в Рыбинске скорая на полном ходу влетела в столб и перевернулась. Видео

— Столб упал на провода на проезжей части, — говорит очевидец. — Водитель вылез сам. Медикам разбили верхнее стекло. Бабушку, которую везла скорая, пришлось доставать с трудом, ломая двери «Газели». Она жива, затылок в крови, в сознании была. Женщины-медики оказали ей первую помощь, хотя сами травмировались: у одной что-то с ногой, у другой всё лицо в крови. На место прибыла полиция и еще две или три скорые, а также приехали пожарные. Дорогу перекрыло оборванными проводами. Водители, проезжавшие мимо, и люди из соседних домов тоже помогали, — рассказали очевидцы в паблике «Подслушано Авто Рыбинск».