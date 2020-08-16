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Тема дняТройное ДТП под Ярославлем: появилось видео

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У пациентки голова в крови: в Рыбинске скорая на полном ходу влетела в столб и перевернулась. Видео

Очевидцы рассказали подробности жесткого ДТП

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В момент столкновения скорая везла в больницу бабушку

В момент столкновения скорая везла в больницу бабушку

В Рыбинске скорая помощь влетела в столб и перевернулась

В Ярославской области скорая влетела в бетонный столб и перевернулась. ДТП с бригадой врачей случилось 16 августа в Рыбинске. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения. На кадрах видно, что «Газель» с медиками движется по дороге, но в какой-то момент съезжает в кювет и врезается в столб, на котором и была установлена камера. По словам очевидцев, люди, находившиеся в машине, выжили, но пострадали.

Видео: Atel

— Столб упал на провода на проезжей части, — говорит очевидец. — Водитель вылез сам. Медикам разбили верхнее стекло. Бабушку, которую везла скорая, пришлось доставать с трудом, ломая двери «Газели». Она жива, затылок в крови, в сознании была. Женщины-медики оказали ей первую помощь, хотя сами травмировались: у одной что-то с ногой, у другой всё лицо в крови. На место прибыла полиция и еще две или три скорые, а также приехали пожарные. Дорогу перекрыло оборванными проводами. Водители, проезжавшие мимо, и люди из соседних домов тоже помогали, — рассказали очевидцы в паблике «Подслушано Авто Рыбинск».

Напомним, что сегодня также произошла еще одна страшная авария — в тройном ДТП в Ярославской области погибли женщина и 8-летняя девочка.

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ДТППроисшествиеРыбинскСкорая помощь
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