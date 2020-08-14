«Стала просто невыносима»: в Ярославской области в лесу обнаружили тело дачницы

Оказалось, что в последнее время супруги часто ругались. Женщина, по словам мужа, была невыносима, от неё он слышал постоянно придирки и, видимо, это и послужило главным мотивом для убийства.



Во время очередной ссоры мужчина нанес несколько ударов по голове супруги. После чего отнёс тело в ближайший лес и прикрыл труп листвой.



Мужчину задержали и поместили под стражу. Теперь ему светит реальный срок.



Напомним, что около месяца назад суд вынес приговор мужчине, который жестоко убил свою жену. Тогда 38-летний Рамин Мамедов приревновал супругу к другому мужчине и зарезал её ножом.

