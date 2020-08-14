«Стала просто невыносима»: в Ярославской области в лесу обнаружили тело дачницы

В Ярославской области мужчина убил свою жену, ударив камнем по голове. Всё произошло несколько дней назад в Некоузском районе. Тело женщины обнаружили в лесу неподалеку от деревни Пропасть. Убитой оказалась 62-летняя жительница Рыбинска, которая приехала в деревню на дачу. Следователи осмотрели место, где нашли труп, опросили местных жителей и практически сразу вышли на предполагаемого убийцу.
— Подозреваемым оказался 62-летний супруг потерпевшей, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ярославской области. — После предъявления неопровержимых доказательств мужчина сознался в содеянном.
Оказалось, что в последнее время супруги часто ругались. Женщина, по словам мужа, была невыносима, от неё он слышал постоянно придирки и, видимо, это и послужило главным мотивом для убийства.
Во время очередной ссоры мужчина нанес несколько ударов по голове супруги. После чего отнёс тело в ближайший лес и прикрыл труп листвой.
Мужчину задержали и поместили под стражу. Теперь ему светит реальный срок.
Напомним, что около месяца назад суд вынес приговор мужчине, который жестоко убил свою жену. Тогда 38-летний Рамин Мамедов приревновал супругу к другому мужчине и зарезал её ножом.