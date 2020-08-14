14 августа пятница
СЕЙЧАС +18°С
usd 73.61
eur 87.04
Тема дняИномарка сбила подростка. Видео

Все новости

Все новости

«Стала просто невыносима»: в Ярославской области в лесу обнаружили тело дачницы

Подробности жестокого убийства

1 466
Обсудить

Поделиться

Камень, которым было совершено убийство, мужчина вытащил из кострища

Камень, которым было совершено убийство, мужчина вытащил из кострища

В Ярославской области мужчина убил свою жену, ударив камнем по голове. Всё произошло несколько дней назад в Некоузском районе. Тело женщины обнаружили в лесу неподалеку от деревни Пропасть. Убитой оказалась 62-летняя жительница Рыбинска, которая приехала в деревню на дачу. Следователи осмотрели место, где нашли труп, опросили местных жителей и практически сразу вышли на предполагаемого убийцу.

— Подозреваемым оказался 62-летний супруг потерпевшей, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ярославской области. — После предъявления неопровержимых доказательств мужчина сознался в содеянном.

Оказалось, что в последнее время супруги часто ругались. Женщина, по словам мужа, была невыносима, от неё он слышал постоянно придирки и, видимо, это и послужило главным мотивом для убийства.

Во время очередной ссоры мужчина нанес несколько ударов по голове супруги. После чего отнёс тело в ближайший лес и прикрыл труп листвой.

Мужчину задержали и поместили под стражу. Теперь ему светит реальный срок.

Напомним, что около месяца назад суд вынес приговор мужчине, который жестоко убил свою жену. Тогда 38-летний Рамин Мамедов приревновал супругу к другому мужчине и зарезал её ножом.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Убийствопроисшествие
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!