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Криминал

«У меня потемнело в глазах»: в Ярославской области ревнивый муж на глазах у детей зарезал жену

Подробности из зала суда

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Муж не выпускал жену из дома

Муж не выпускал жену из дома

В Ярославле суд вынес приговор местному жителю — 38-летнему Рамину Мамедову, которого обвиняли в жестоком убийстве собственной жены. История вышла страшная.

Всё случилось в июне 2019 года в одном из сел Рыбинского района.

Рамин увидел, что жена переписывается с кем-то в телефоне. Мужчина был пьян, и в нём взыграла ревность.

Он вырвал из рук жены телефон и разбил его. Испугавшись, супруга велела детям одеться:
— Мы уходим к бабушке!

И тогда муж озверел. Он схватил нож: «Только попробуй выйти за калитку!» Женщина испугалась и вернулась в дом. Рамин положил нож на стол.

Но супруга припомнила ему его собственные похождения. И скандал вспыхнул с новой силой. По версии Рамина, в ярости она схватила тот самый нож и ударила мужа в бок.

— У меня помутнело в глазах, — рассказал на суде Рамин.

Он говорит, что отобрал у супруги нож и несколько раз ударил ее им.

— Я не хотел её убивать, не знаю, как все получилось.

Пока шло следствие, мужчина несколько раз по новой рассказывал эту историю. То он пытался удержать жену, то хотел убить её, а потом себя, то даже терял сознание.

— Дети в судебном заседании отказались от дачи показаний. В ходе следствия поясняли, что удары ножом наносил только отец, сначала матери, потом себе, — сообщили в суде.

Убийство, совершенное Мамедовым, в суде квалифицируется как «с особой жестокостью».

— При расправе присутствовали малолетние дети супругов — сын и дочь, которым были причинены особые нравственные страдания действиями отца. Подсудимый проявил по отношению к супруге и детям особое бессердечие и безжалостность, особую жестокость, — полагают в суде.

Судья назначил Мамедову 18 лет колонии строгого режима.

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