«У меня потемнело в глазах»: в Ярославской области ревнивый муж на глазах у детей зарезал жену

Но супруга припомнила ему его собственные похождения. И скандал вспыхнул с новой силой. По версии Рамина, в ярости она схватила тот самый нож и ударила мужа в бок.



— У меня помутнело в глазах, — рассказал на суде Рамин.



Он говорит, что отобрал у супруги нож и несколько раз ударил ее им.



— Я не хотел её убивать, не знаю, как все получилось.



Пока шло следствие, мужчина несколько раз по новой рассказывал эту историю. То он пытался удержать жену, то хотел убить её, а потом себя, то даже терял сознание.



— Дети в судебном заседании отказались от дачи показаний. В ходе следствия поясняли, что удары ножом наносил только отец, сначала матери, потом себе, — сообщили в суде.



Убийство, совершенное Мамедовым, в суде квалифицируется как «с особой жестокостью».



— При расправе присутствовали малолетние дети супругов — сын и дочь, которым были причинены особые нравственные страдания действиями отца. Подсудимый проявил по отношению к супруге и детям особое бессердечие и безжалостность, особую жестокость, — полагают в суде.

