«Сделал несколько оборотов»: в Ярославле молодой водитель врезался в дерево

На Суздальском шоссе в Ярославле ночью 14 августа легковушка перевернулась и врезалась в дерево. ДТП произошло около двух часов ночи.

20-летний парень за рулём «Форд-Фокус» улетел в кювет.

— Водитель госпитализирован с травмами, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

После того, как фото с места ДТП появилось в соцсетях, пользователи начали обсуждать произошедшее.

— В 04:30 мимо проезжал. Он днищем к дереву на правом боку стоял. Вся машина битая. Сделал несколько оборотов, а дерево остановило, — написал в комментариях Максим.

