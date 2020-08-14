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«Сделал несколько оборотов»: в Ярославле молодой водитель врезался в дерево

Подробности с места ДТП

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ДТП случилось глубокой ночью&nbsp;

ДТП случилось глубокой ночью 

В Ярославле легковушка врезалась в дерево и перевернулась

На Суздальском шоссе в Ярославле ночью 14 августа легковушка перевернулась и врезалась в дерево. ДТП произошло около двух часов ночи.

20-летний парень за рулём «Форд-Фокус» улетел в кювет.

— Водитель госпитализирован с травмами, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

После того, как фото с места ДТП появилось в соцсетях, пользователи начали обсуждать произошедшее.

— В 04:30 мимо проезжал. Он днищем к дереву на правом боку стоял. Вся машина битая. Сделал несколько оборотов, а дерево остановило, — написал в комментариях Максим.

— Судя по отметине на дереве, явно на взлет шёл, — предположил Антон.

Напомним, вчера в Ярославском районе произошло другое ДТП. Мотоцикл на скорости влетел в легковушку. Момент столкновения попал на видео.

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ДТПЯрославль
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