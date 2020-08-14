«Сделал несколько оборотов»: в Ярославле молодой водитель врезался в дерево

В Ярославле легковушка врезалась в дерево и перевернулась
На Суздальском шоссе в Ярославле ночью 14 августа легковушка перевернулась и врезалась в дерево. ДТП произошло около двух часов ночи.
20-летний парень за рулём «Форд-Фокус» улетел в кювет.
— Водитель госпитализирован с травмами, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
После того, как фото с места ДТП появилось в соцсетях, пользователи начали обсуждать произошедшее.
— В 04:30 мимо проезжал. Он днищем к дереву на правом боку стоял. Вся машина битая. Сделал несколько оборотов, а дерево остановило, — написал в комментариях Максим.
— Судя по отметине на дереве, явно на взлет шёл, — предположил Антон.
Напомним, вчера в Ярославском районе произошло другое ДТП. Мотоцикл на скорости влетел в легковушку. Момент столкновения попал на видео.