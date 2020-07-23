Парень уходил под воду: в Ярославле пожарный спас тонувшего

В Ярославле на Прусовских карьерах пожарный спас тонувшего человека.
Всё случилось 11 июля. Большая компания отдыхала на берегу, один из парней решил искупаться. И вдруг начал тонуть. Его девушка бросилась на помощь, попыталась как-то его вытащить, но безуспешно.
Парню повезло — в тот момент на пляже отдыхал Денис Печаткин, сотрудник пожарно-спасательной службы Ярославской области.
— Услышав крики о помощи и увидев тонущего мужчину, Денис нырнул в воду. Пожарный смог подхватить утопающего, транспортировать его до берега и оказать первую доврачебную помощь, — рассказали в спасательной службе.
Сам Денис говорит, что ничего особенного не сделал.
— На тот момент некогда было раздумывать, сделал то, что считал нужным. Главное, что человек остался жив, — сказал пожарный.