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Парень уходил под воду: в Ярославле пожарный спас тонувшего

Подробности ЧП на Прусовских карьерах

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Денис Печаткин сразу бросился на помощь

Денис Печаткин сразу бросился на помощь

В Ярославле на Прусовских карьерах пожарный спас тонувшего человека.

Всё случилось 11 июля. Большая компания отдыхала на берегу, один из парней решил искупаться. И вдруг начал тонуть. Его девушка бросилась на помощь, попыталась как-то его вытащить, но безуспешно.

Парню повезло — в тот момент на пляже отдыхал Денис Печаткин, сотрудник пожарно-спасательной службы Ярославской области.

— Услышав крики о помощи и увидев тонущего мужчину, Денис нырнул в воду. Пожарный смог подхватить утопающего, транспортировать его до берега и оказать первую доврачебную помощь, — рассказали в спасательной службе.

Сам Денис говорит, что ничего особенного не сделал.

— На тот момент некогда было раздумывать, сделал то, что считал нужным. Главное, что человек остался жив, — сказал пожарный.

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Прусовские карьеры
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