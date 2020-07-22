«Это не отравление, а инфекция»: что произошло в детском саду, где заболели малыши

Родители же сразу предположили, что у детей отравление. К такому же выводу первоначально пришли и врачи инфекционной больницы. Но в городском департаменте образования просят не делать преждевременных выводов.



— Всё, что нам известно, мы сообщили в Роспотребнадзор, — рассказала заместитель директора департамента образования мэрии города Ярославля Елена Ильина. — Мы пригласили соответствующие службы для взятия мазков и для установления причины заболевания. Сейчас по происшествию в детском саду будет проведена проверка и сделаны соответствующие выводы о том, было у детей отравление или ротавирусная инфекция.



Также появилась информация, что на работу сегодня не вышла одна из воспитательниц детского сада — у неё обнаружили ротавирусную инфекцию. Симптомы этого заболевания во многом схожи с теми, которые бывают при пищевых отравлениях. Теперь детский сад могут закрыть на карантин, но только после проверки и подтверждения ротавирусной инфекции.

Делом уже заинтересовались следователи СУ СКР по Ярославской области. Они пообещали тщательно разобраться во всех деталях произошедшего.