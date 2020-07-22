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Тема дняМассовое отравление детей в Ярославле

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К делу о массовом отравлении детей в Ярославле подключились следователи

В СУ СКР отреагировали на публикацию 76.RU

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Родители полагают, что их дети могли отравиться рыбой, которую давали в садике на обед

Родители полагают, что их дети могли отравиться рыбой, которую давали в садике на обед

В Ярославле следователи взялись за дело с массовым отравлением в детском саду № 21. Они обещают, что самым тщательным образом проверят все факты, изложенные в материале 76.RU, и дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных лиц.

— Сегодня в средствах массовой информации была опубликована история о том, что вчера в одном из детских садов, расположенных в Кировском районе города Ярославля, семеро воспитанников почувствовали себя плохо вследствие пищевого отравления, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Родители детей подозревают, что причиной отравления могла стать рыба, которую в садике давали на обед. Медики поставили заболевшим диагноз «пищевая токсикоинфекция». Но не исключено, что это — ротавирус. Стало известно, что сегодня на работу не вышла и воспитательница, ей поставили именно такой диагноз. Сейчас в деле предстоит разобраться следователям и специалистам Роспотребнадзора.

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детимассовое отравлениепитаниепроисшествия
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