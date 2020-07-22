К делу о массовом отравлении детей в Ярославле подключились следователи

В Ярославле следователи взялись за дело с массовым отравлением в детском саду № 21. Они обещают, что самым тщательным образом проверят все факты, изложенные в материале 76.RU, и дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных лиц.



— Сегодня в средствах массовой информации была опубликована история о том, что вчера в одном из детских садов, расположенных в Кировском районе города Ярославля, семеро воспитанников почувствовали себя плохо вследствие пищевого отравления, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

