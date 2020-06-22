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На проспекте Октября многокилометровая пробка: что там случилось

Машины растянулись от онкологической больницы до остановки НИМСК

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В полиции уточняют информацию о пострадавших в ДТП

В полиции уточняют информацию о пострадавших в ДТП

В Ярославле на проспекте Октября образовалась пробка длиной полторы остановки. Машины выстроились по направлению в Брагино от онкологической больницы до остановки НИМСК. Как выяснилось, причиной затора стало ДТП.

Из-за аварии на крупной магистрали образовалась пробка

Из-за аварии на крупной магистрали образовалась пробка

Днем 22 июня у дома № 82 по проспекту Октября лоб в лоб столкнулись две иномарки. Дорогу не поделили «Мицубиси Лансер» и «Субару Форестер». На место приехали реанимация скорой помощи и спасатели.

— На место выезжали пять спасателей. В ДТП есть пострадавшие, — сообщили в МЧС Ярославской области.

Точной информации о том, кто именно пострадал в аварии, пока нет. В полиции этот вопрос выясняют.

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аварияДТПпробкаЯрославль
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