На проспекте Октября многокилометровая пробка: что там случилось

Днем 22 июня у дома № 82 по проспекту Октября лоб в лоб столкнулись две иномарки. Дорогу не поделили «Мицубиси Лансер» и «Субару Форестер». На место приехали реанимация скорой помощи и спасатели.

— На место выезжали пять спасателей. В ДТП есть пострадавшие, — сообщили в МЧС Ярославской области.