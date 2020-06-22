На проспекте Октября многокилометровая пробка: что там случилось

В Ярославле на проспекте Октября образовалась пробка длиной полторы остановки. Машины выстроились по направлению в Брагино от онкологической больницы до остановки НИМСК. Как выяснилось, причиной затора стало ДТП.
Днем 22 июня у дома № 82 по проспекту Октября лоб в лоб столкнулись две иномарки. Дорогу не поделили «Мицубиси Лансер» и «Субару Форестер». На место приехали реанимация скорой помощи и спасатели.
— На место выезжали пять спасателей. В ДТП есть пострадавшие, — сообщили в МЧС Ярославской области.
Точной информации о том, кто именно пострадал в аварии, пока нет. В полиции этот вопрос выясняют.