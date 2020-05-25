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Водитель сам вышел из машины

Водитель сам вышел из машины

Сегодня в 17:30 на перекрёстке проспекта Ленина и Угличской улицы, у ресторана «Углич», произошло ДТП — столкнулись «КИА» и ВАЗ.

— Машина подлетела вверх, а потом за секунду с грохотом упала на крышу. Хорошо, что на пешеходном никто не пострадал, люди переходили дорогу, — рассказали очевидцы. — Было страшно. Собралась толпа. Одна девушка в этот момент переходила дорогу, и машина чудом её не задела, перевернулась перед ней.

Похоже, в этой аварии повезло всем.

— ДТП без пострадавших, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Машина подлетела и грохнулась

Машина подлетела и грохнулась

Второму автомобилю тоже досталось

Второму автомобилю тоже досталось

К счастью, никто не пострадал

К счастью, никто не пострадал

Вокруг места ДТП собралась толпа

Вокруг места ДТП собралась толпа

Выглядит жутко

Выглядит жутко

видео: АВТОПОРТАЛ76.РУ - Первый Ярославский Автопортал

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ДТП
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