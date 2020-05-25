Сегодня в 17:30 на перекрёстке проспекта Ленина и Угличской улицы, у ресторана «Углич», произошло ДТП — столкнулись «КИА» и ВАЗ.



— Машина подлетела вверх, а потом за секунду с грохотом упала на крышу. Хорошо, что на пешеходном никто не пострадал, люди переходили дорогу, — рассказали очевидцы. — Было страшно. Собралась толпа. Одна девушка в этот момент переходила дорогу, и машина чудом её не задела, перевернулась перед ней.

Похоже, в этой аварии повезло всем.

— ДТП без пострадавших, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

