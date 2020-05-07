В центре Рыбинска, на площади Дерунова, где сотрудник полиции застрелил собаку, зажгли свечи и положили мягкую игрушку. Фото опубликовали в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».
— Беги по радуге, Шед, — написала в комментариях Алёна Бесиктрисова.
Инцидент произошёл в центре Рыбинска 4 мая. Камеры городского видеонаблюдения сняли момент, как сотрудник полиции на площади Дерунова среди бела дня из табельного оружия застрелил собаку. После того как кадры попали в интернет, многие стали требовать, чтобы убийца животного понёс наказание, но нашлись и те, кто вступился за полицейского.