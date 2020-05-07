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На месте, где погиб пёс Шед, зажгли свечи

На месте, где погиб пёс Шед, зажгли свечи

В центре Рыбинска, на площади Дерунова, где сотрудник полиции застрелил собаку, зажгли свечи и положили мягкую игрушку. Фото опубликовали в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».

— Беги по радуге, Шед, — написала в комментариях Алёна Бесиктрисова.

Жители города обсуждают, имел ли полицейский право стрелять в пса

Жители города обсуждают, имел ли полицейский право стрелять в пса

Инцидент произошёл в центре Рыбинска 4 мая. Камеры городского видеонаблюдения сняли момент, как сотрудник полиции на площади Дерунова среди бела дня из табельного оружия застрелил собаку. После того как кадры попали в интернет, многие стали требовать, чтобы убийца животного понёс наказание, но нашлись и те, кто вступился за полицейского.

Собаку звали Шед

Собаку звали Шед

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