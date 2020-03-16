В Ярославле седан влетел в машину скорой с тяжёлым пациентом на борту. Видео

Сегодня на перекрёстке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе в Ярославле произошло ДТП. Легковой автомобиль не пропустил машину скорой помощи, которая с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками везла пациента в тяжёлом состоянии.



Происшествие сняли камеры наблюдения. Машина скорой выехала на перекрёсток по проспекту Машиностроителей на красный, но ехавший по Орджоникидзе легковой автомобиль не притормозил и вылетел прямо перед автомобилем медиков. От удара обе машины отбросило на забор. Водитель легкового автомобиля самостоятельно смог выйти наружу, на упрёки прохожих только отмахнулся, тогда как машину скорой заблокировало, люди безуспешно пытались открыть водительскую дверь. На место вызвали спасателей, сотрудников ГИБДД и медиков.

