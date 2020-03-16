В Ярославле седан влетел в машину скорой с тяжёлым пациентом на борту. Видео

Сегодня на перекрёстке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе в Ярославле произошло ДТП. Легковой автомобиль не пропустил машину скорой помощи, которая с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками везла пациента в тяжёлом состоянии.
Происшествие сняли камеры наблюдения. Машина скорой выехала на перекрёсток по проспекту Машиностроителей на красный, но ехавший по Орджоникидзе легковой автомобиль не притормозил и вылетел прямо перед автомобилем медиков. От удара обе машины отбросило на забор. Водитель легкового автомобиля самостоятельно смог выйти наружу, на упрёки прохожих только отмахнулся, тогда как машину скорой заблокировало, люди безуспешно пытались открыть водительскую дверь. На место вызвали спасателей, сотрудников ГИБДД и медиков.
Врачи, попавшие в ДТП, получили травмы, но смогли уберечь пациента.
— Машина скорой помощи везла пациента в тяжёлом состоянии, — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области. — Машина ехала со звуковым сигналом и проблесковыми маячками, но на перекрёстке ей не уступили дорогу. В результате ДТП пострадала бригада скорой, состоящая их трёх человек. Несмотря на это, врач и фельдшер сделали всё, чтобы пациент не пострадал. Благодаря их профессиональным действиям пациент травм не получил и был доставлен в областную больницу. Сотрудники скорой госпитализированы с травмами разной степени тяжести в больницу имени Соловьёва.
п.п.3.1 ПДД:
Водители авто с включенными спецсигналами могут воспользоваться приоритетом ТОЛЬКО убедившись, что им уступают дорогу. По-моему вина водителей обоюдная