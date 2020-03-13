«Душила пассажиров едким выхлопом»: что сказали эксперты про ЧП с маршруткой в Ярославле

ЧП произошло на Республиканской улице в районе пересечения с улицей Победы

Сегодня в Ярославле произошло ЧП в 36-й маршрутке. В районе торгового центра «Флагман» из ехавшего в сторону Заволжского района красного пазика повалил дым.



— Маршрутка душила пассажиров едким выхлопом, — написали очевидцы в паблике «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». — Водитель продолжал движение и открыл двери только после третьей просьбы пассажиров.



Эксперты предполагают, что, скорее всего, это произошло из-за неисправности выхлопной системы (турбина, катализатор). Работает на этом маршруте частник. Сейчас профильные службы городской мэрии проводят по факту случившегося проверку парка перевозчика.

