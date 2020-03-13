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Происшествия

«Душила пассажиров едким выхлопом»: что сказали эксперты про ЧП с маршруткой в Ярославле

Инцидент произошёл во время рейса, когда в пазике ехали пассажиры

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ЧП произошло на Республиканской улице в районе пересечения с улицей Победы

ЧП произошло на Республиканской улице в районе пересечения с улицей Победы

Сегодня в Ярославле произошло ЧП в 36-й маршрутке. В районе торгового центра «Флагман» из ехавшего в сторону Заволжского района красного пазика повалил дым.

— Маршрутка душила пассажиров едким выхлопом, — написали очевидцы в паблике «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». — Водитель продолжал движение и открыл двери только после третьей просьбы пассажиров.

Эксперты предполагают, что, скорее всего, это произошло из-за неисправности выхлопной системы (турбина, катализатор). Работает на этом маршруте частник. Сейчас профильные службы городской мэрии проводят по факту случившегося проверку парка перевозчика.

Ещё один инцидент произошёл сегодня с автобусом в Брагино — у него отвалились сразу два колеса.

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транспортмаршруткиЧП
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КОММЕНТАРИИ (4)

Царь Соломон
13 мар 2020 в 18:08

Антифриз в бошку попал

ваш господин
13 мар 2020 в 17:46

газенваген - давно придуманная и уже опробованная успешно весьма передвижная душегубка для ненужных в этой жизни холопов

Гость
13 мар 2020 в 17:26

Эксперты, у этого автобуса есть турбина и катализатор?!