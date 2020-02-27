«Я забыл, что боюсь высоты»: в Ярославле водитель пожарной машины спас из огня семью с тремя детьми

Вечером 5 февраля в квартире дома № 5 на Алмазной улице в Ярославле произошёл пожар. Загорелась квартира на втором этаже. В тот момент дома была мама с тремя детьми. Дети играли в комнате, занимались своими делами. Семья большая — детям 14, 8 и 3 года. Мама была в ванной, когда услышала хлопок. Вышла из ванной — в квартире дым. Семья метнулась к балкону.
В этот момент мимо проходил Валерий Кузнецов, водитель пожарной машины. Он выгуливал собаку.
— Я гулял со своим тойтерьером Ричи. Вдруг закричали: «Помогите!». Думал, опять кто-то подрался: рядом — ночной клуб, там на районе постоянно драки. А подошёл к дому, вижу: на балконе второго этажа стоит женщина, и оттуда валит клубами густой дым. Я привязал собаку к дереву, скинул куртку и полез по балконным решёткам наверх, — вспоминает Валерий.
Первыми достал детей. Внизу уже толпились люди, им он их и передал. Затем помог спуститься самой маме. Когда на место прибыл первый пожарный расчёт, все были в безопасности. К этому времени огонь вовсю полыхал на балконе.
— Женщина мне рассказала, что купалась, услышала какой-то хлопок, но значение этому не предала. Вышла из ванной — а тут дым кругом. Из квартиры сама выбраться бы не смогла — муж ушёл на работу и запер дверь снаружи. Осталось только бежать на балкон и звать на помощь, — говорит Валерий.
Валерий служит в МЧС с 2010 года. Он не раз видел, как сослуживцы идут в огонь, спасают людей, но самому делать этого раньше не приходилось.
— Ни о чём не думал, адреналин подскочил сильно, я даже забыл о том, что высоты боюсь! — говорит Валерий.
В областном МЧС подали документы на награждение Валерия. Решение будет принимать министр.
После пожара глава района Андрей Мамонтов разместил у себя на страничке пост о помощи — у семьи сгорели все вещи.