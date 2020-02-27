«Я забыл, что боюсь высоты»: в Ярославле водитель пожарной машины спас из огня семью с тремя детьми

Вечером 5 февраля в квартире дома № 5 на Алмазной улице в Ярославле произошёл пожар. Загорелась квартира на втором этаже. В тот момент дома была мама с тремя детьми. Дети играли в комнате, занимались своими делами. Семья большая — детям 14, 8 и 3 года. Мама была в ванной, когда услышала хлопок. Вышла из ванной — в квартире дым. Семья метнулась к балкону.

В этот момент мимо проходил Валерий Кузнецов, водитель пожарной машины. Он выгуливал собаку.

— Я гулял со своим тойтерьером Ричи. Вдруг закричали: «Помогите!». Думал, опять кто-то подрался: рядом — ночной клуб, там на районе постоянно драки. А подошёл к дому, вижу: на балконе второго этажа стоит женщина, и оттуда валит клубами густой дым. Я привязал собаку к дереву, скинул куртку и полез по балконным решёткам наверх, — вспоминает Валерий.