Мама с тремя детьми вылезла через балкон второго этажа: в Ярославле собирают помощь погорельцам

В Ярославле администрация Заволжского района объявила сбор помощи для семьи, пострадавшей при пожаре. ЧП произошло вечером 4 февраля на улице Алмазной. Загорелась квартира в одном из домов. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.



— В результате сильно пострадала квартира и мебель семьи из 5 человек, трое из которых несовершеннолетние дети 14, 8 и 3 лет. Горящее помещение матери с детьми пришлось покидать через балкон второго этажа. В настоящее время семья находится у родственников, так как квартира непригодна для проживания. Требуется ремонт квартиры и мебель, — сообщает администрация.

