13 февраля четверг
СЕЙЧАС -4°С
usd 63.05
eur 68.78
СЕЙЧАС -4°С
usd 63.05
eur 68.78

Все новости

Все новости
Происшествия

Мама с тремя детьми вылезла через балкон второго этажа: в Ярославле собирают помощь погорельцам

Семье из Заволжского района нужны кровати и шкаф

358
1 Обсудить

Поделиться

В пожаре на Алмазной улице пострадала семья с детьми

В пожаре на Алмазной улице пострадала семья с детьми

В Ярославле администрация Заволжского района объявила сбор помощи для семьи, пострадавшей при пожаре. ЧП произошло вечером 4 февраля на улице Алмазной. Загорелась квартира в одном из домов. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

— В результате сильно пострадала квартира и мебель семьи из 5 человек, трое из которых несовершеннолетние дети 14, 8 и 3 лет. Горящее помещение матери с детьми пришлось покидать через балкон второго этажа. В настоящее время семья находится у родственников, так как квартира непригодна для проживания. Требуется ремонт квартиры и мебель, — сообщает администрация.

В первую очередь семье нужны три кровати и шкаф для детей.

Желающие помочь могут обратиться в приемную администрации Заволжского района по телефону (4852) 40-97-52.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пожарсемья с детьмиулица Алмазная
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
13 фев 2020 в 15:22

какая добрая ,но нищая администрация 😁