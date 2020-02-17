«Отбила все органы»: в Рыбинске 8-летняя девочка провалилась в двухметровый колодец

В Рыбинске Ярославской области 8-летняя девочка провалилась в двухметровый колодец. Происшествие случилось 15 февраля около половины пятого вечера на проспекте 50 лет Октября. Девочка гуляла с подружкой и решила отойти от дорожки в снег, чтобы сделать снежного ангела. И вдруг неожиданно рухнула под землю.



— Колодец был под снегом, увидеть его было нереально, — рассказала мама пострадавшей малышки Анна.



Девочка пролетела 2 метра 40 сантиметров (точная глубина колодца) и упала на усыпанное бутылками, палками и прочим мусором дно.

