«Отбила все органы»: в Рыбинске 8-летняя девочка провалилась в двухметровый колодец

В Рыбинске Ярославской области 8-летняя девочка провалилась в двухметровый колодец. Происшествие случилось 15 февраля около половины пятого вечера на проспекте 50 лет Октября. Девочка гуляла с подружкой и решила отойти от дорожки в снег, чтобы сделать снежного ангела. И вдруг неожиданно рухнула под землю.
— Колодец был под снегом, увидеть его было нереально, — рассказала мама пострадавшей малышки Анна.
Девочка пролетела 2 метра 40 сантиметров (точная глубина колодца) и упала на усыпанное бутылками, палками и прочим мусором дно.
Подружка девочки позвала на помощь. На место приехали спасатели и скорая. Малышку достали.
— Она очень напугана, отшибла себе все органы, болит спина, на теле синяки. Спасло, что была одета в тёплые штаны и куртку. Сегодня поедем в травмпункт, — рассказала Анна.
Колодец находится рядом со стройкой. По словам женщины, в 5 метрах от него нашли еще один такой же. Пока непонятно, кто несет ответственность за эту территорию и за состояние колодцев.
Мама девочки написала заявление в полицию. В рыбинском УМВД нам пояснили, что сейчас по обращению женщины идет проверка.