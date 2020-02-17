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Происшествия

«Отбила все органы»: в Рыбинске 8-летняя девочка провалилась в двухметровый колодец

Полиция начала проверку по факту происшествия

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В Рыбинске девочка упала в колодец

В Рыбинске девочка упала в колодец

В Рыбинске Ярославской области 8-летняя девочка провалилась в двухметровый колодец. Происшествие случилось 15 февраля около половины пятого вечера на проспекте 50 лет Октября. Девочка гуляла с подружкой и решила отойти от дорожки в снег, чтобы сделать снежного ангела. И вдруг неожиданно рухнула под землю.

— Колодец был под снегом, увидеть его было нереально, — рассказала мама пострадавшей малышки Анна.

Девочка пролетела 2 метра 40 сантиметров (точная глубина колодца) и упала на усыпанное бутылками, палками и прочим мусором дно.

Подружка девочки позвала на помощь. На место приехали спасатели и скорая. Малышку достали.

— Она очень напугана, отшибла себе все органы, болит спина, на теле синяки. Спасло, что была одета в тёплые штаны и куртку. Сегодня поедем в травмпункт, — рассказала Анна.

Ребенок упал на мусор, бутылки и палки

Ребенок упал на мусор, бутылки и палки

Колодец находится рядом со стройкой. По словам женщины, в 5 метрах от него нашли еще один такой же. Пока непонятно, кто несет ответственность за эту территорию и за состояние колодцев.

Мама девочки написала заявление в полицию. В рыбинском УМВД нам пояснили, что сейчас по обращению женщины идет проверка.

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колодецдевочка провалиласьРыбинскУМВД
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КОММЕНТАРИИ (2)

ваш господин
17 фев 2020 в 15:48

а ответственность за это несет на себе тяжким грузом краснобай и сквернослов парашютист с детства подмоченной репутацией 😁

гость
17 фев 2020 в 16:07

Опять гады крышку украли. Поди уследи за всем. Хоть сигнализацию ставь, чтоб знать, когда колодец открытым останется, крышки это никак не спасёт, но может жертв станет меньше.