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Происшествия

«Успел оттолкнуть коляску»: в Ярославле куски стены чуть не убили ребенка

Глыбы штукатурки рухнули сверху, когда папа с малышом заходили в подъезд

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Куски штукатурки свалились со стены, когда внизу находился мужчина с коляской

Куски штукатурки свалились со стены, когда внизу находился мужчина с коляской

 - Сегодня возвращался с ребёнком с прогулки, посыпался дом в этом момент. Хорошо что не в коляску, успел оттолкнуть! - рассказал в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» ярославец Николай Ермолинский.

Мужчина живет в доме №4 на улице 18 марта в Дзержинском районе. По его словам, он уже три года пытается достучаться до управляющей компании по поводу текущей в доме крыши.

- Приезжали, смотрели, уезжали. Крыша течёт каждую весну, всем наплевать, только квитки присылают, что надо заплатить! - возмущен Николай.

После происшествия управляющая компания отреагировала, если так можно сказать, - огородила участки, куда упала штукатурка, сигнальной лентой.

После происшествия опасную территорию огородили сигнальной лентой

После происшествия опасную территорию огородили сигнальной лентой

- Пока кого-нибудь не прибьет этими кирпичами, шевелиться не будут, - уверены люди в комментариях.

Николаю посоветовали обратиться в прокуратуру, жилищную инспекцию и лично к мэру Ярославля. Судя по всему, мужчина намерен это сделать.

- Все сниму на видео и передам ему флешку, пускай посмотрят. Был Слепцов - хоть что-то делалось и на сообщения реагировали. А сейчас все, - ответил Николай.

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