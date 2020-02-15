«Успел оттолкнуть коляску»: в Ярославле куски стены чуть не убили ребенка

- Сегодня возвращался с ребёнком с прогулки, посыпался дом в этом момент. Хорошо что не в коляску, успел оттолкнуть! - рассказал в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» ярославец Николай Ермолинский.
Мужчина живет в доме №4 на улице 18 марта в Дзержинском районе. По его словам, он уже три года пытается достучаться до управляющей компании по поводу текущей в доме крыши.
- Приезжали, смотрели, уезжали. Крыша течёт каждую весну, всем наплевать, только квитки присылают, что надо заплатить! - возмущен Николай.
После происшествия управляющая компания отреагировала, если так можно сказать, - огородила участки, куда упала штукатурка, сигнальной лентой.
- Пока кого-нибудь не прибьет этими кирпичами, шевелиться не будут, - уверены люди в комментариях.
Николаю посоветовали обратиться в прокуратуру, жилищную инспекцию и лично к мэру Ярославля. Судя по всему, мужчина намерен это сделать.
- Все сниму на видео и передам ему флешку, пускай посмотрят. Был Слепцов - хоть что-то делалось и на сообщения реагировали. А сейчас все, - ответил Николай.