«Успел оттолкнуть коляску»: в Ярославле куски стены чуть не убили ребенка

Куски штукатурки свалились со стены, когда внизу находился мужчина с коляской

- Сегодня возвращался с ребёнком с прогулки, посыпался дом в этом момент. Хорошо что не в коляску, успел оттолкнуть! - рассказал в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» ярославец Николай Ермолинский.

Мужчина живет в доме №4 на улице 18 марта в Дзержинском районе. По его словам, он уже три года пытается достучаться до управляющей компании по поводу текущей в доме крыши.



- Приезжали, смотрели, уезжали. Крыша течёт каждую весну, всем наплевать, только квитки присылают, что надо заплатить! - возмущен Николай.

