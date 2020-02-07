«Под удар попадут многоэтажки»: в Ярославской области депутаты требуют ввести режим ЧС

Вода, затопившая набережные и дачные посёлки, покрылась льдом Фото: Александра Савельева

Три депутата Ярославской областной думы бьют тревогу — они уверены, что из-за потопа в регионе срочно необходимо вводить режим ЧС. Об этом коммунисты Александр Воробьёв, Эльхан Мардалиев и Елена Кузнецова написали в своём обращении к губернатору. Они уверены, что масштаб бедствия может в разы увеличиться.

«Уже сейчас подтоплены значительные территории как по области, так и в городе Ярославле. Так в Ярославском районе подтоплены 220 участков в СНТ «Мономер», 40 — в СНТ "Заволжье", ещё два участка в Ивановском Перевозе. Два жилых дома в посёлке Волга. В городе — 60 участков в СНТ им. Мичурина и 13 — в СНТ Волга, Волжская набережная, ряд дорог в Тверицах и так далее», - говорится в тексте обращения депутатов к губернатору.



По предварительным данным, ЧП произошло из-за затора на Волге в Некрасовском районе Фото: Александра Савельва

Для убедительности депутаты привели данные МЧС, в которых сказано, что уровень воды в Горьковском водохранилище поднялся до неблагоприятных условий и продолжает подниматься.

«В зоне подтопления уже находятся жилые дома, и жители вынуждены их покидать. Специалисты отмечают, что в Ярославле уровень воды находится в метре до критической отметки. В случае, если вода поднимется выше, чем 88 метров по Балтийской системе, под удар попадут уже и многоэтажные дома , в том числе в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве и других», - пишут народные избранники.

В конце своего обращения представители КПРФ указали Дмитрию Миронову, что необходимо срочно принять решение о введения на территории Ярославской области режима ЧС, принятия мер по нормализации ситуации, организации пунктов временного размещения лиц, вынужденных покинуть места проживания, оценки нанесенного ущерба и организации помощи пострадавшим от наводнения жителям города и области.



К домам в дачных посёлках сейчас подобраться непросто Видео: Елена Вахрушева

В МЧС по Ярославской области констатировали, что за 6 февраля уровень воды в Волге в Ярославле поднялся до неблагоприятного уровня — 86,88 метра балтийской системы. В Рыбинске ситуация еще хуже — 88,05 метра. Ведомство сообщило о двух подтопленных домах в поселке Волга, где живет семь человек, в том числе трое детей, и более 330 садовых участках — в товариществах «Мономер», «Заволжье» Ярославского района, «Имени Мичурина» и «Волге» в Ярославле. Также затопило два участка в строящемся коттеджном поселке в деревне Ивановский Перевоз на реке Пахме.



— При достижении опасного уровня воды в Волге — 88 метров балтийской системы — в Ярославле под подтопление попадут 37 жилых домов на Тормозном шоссе с населением 262 человека (в том числе 52 ребенка), а также ярославский судостроительный завод и речной порт. В Рыбинске при повышении уровня воды до 90 метров балтийской системы подтопит четыре дома на улице Пилоставной с населением 143 человека (в том числе 28 детей) и рыбинский речной порт, — прогнозируют в МЧС.



Журналисты 76.RU посмотрели, что творится в затопленных зонах Фото: Александра Савельева