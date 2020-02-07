Под Ярославлем пожилая женщина оказалась заблокирована в дачном доме из-за потопа

Вчера, 5 февраля, из затопленного дома в поселке Вакарево под Ярославлем спасатели городского Центра гражданской защиты эвакуировали пожилую женщину. За помощью обратились ее родственники. Из-за подъема воды 89-летняя пенсионерка оказалась заблокирована в дачном доме.



— Женщина рассказала, что приехала сюда еще до подъема воды, у нее имелся запас воды и продуктов. Но после подтопления участка она уже не смогла самостоятельно выбраться из дома, позвонила родственнику, а тот — спасателям, — рассказали в ЦГЗ Ярославля.