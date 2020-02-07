Под Ярославлем пожилая женщина оказалась заблокирована в дачном доме из-за потопа

Вчера, 5 февраля, из затопленного дома в поселке Вакарево под Ярославлем спасатели городского Центра гражданской защиты эвакуировали пожилую женщину. За помощью обратились ее родственники. Из-за подъема воды 89-летняя пенсионерка оказалась заблокирована в дачном доме.
— Женщина рассказала, что приехала сюда еще до подъема воды, у нее имелся запас воды и продуктов. Но после подтопления участка она уже не смогла самостоятельно выбраться из дома, позвонила родственнику, а тот — спасателям, — рассказали в ЦГЗ Ярославля.
Спасатели облачились в непромокаемые костюмы и взяли с собой резиновую лодку. Женщину вынесли на носилках из дома, посадили в лодку и довезли до сухого места. Там ее пересадили в автомобиль и доставили в город к родственникам.
— Сегодня спасатели города Ярославля продолжат объезд затапливаемых участков — поселки Починки, Творогово, Кармановский, а также улицы на берегах Которосли находятся под их наблюдением. В случае необходимости спасатели готовы эвакуировать жителей подтопленных домов, — добавили в ЦГЗ.
Напомним, в МЧС сообщили, что уровень воды в Волге достиг неблагоприятной отметки. Затоплено более 300 садовых участков, под угрозой подтопления улица с 37 жилыми домами. Между тем «РусГидро» приняло решение сократить сбросы с Рыбинской ГЭС. Власти Ярославской области надеются, что это может помочь стабилизировать ситуацию.