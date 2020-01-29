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«Я отказала ему в близости»: в Ярославле мужчина избил фитнес-модель. Видео

Екатерина Мартюшова говорит, что у нее теперь выбиты зубы

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Избитая девушка рассчитывает взыскать с обидчика деньги

Избитая девушка рассчитывает взыскать с обидчика деньги

Титулованная фитнес-модель Екатерина Мартюшова из Ярославля опубликовала у себя в Instagram видео с камер наблюдения кальянной, на которых видно, как её избивает мужчина. Молодой человек нанёс ей несколько ударов по лицу. Девушка уверена, что молодой человек взбесился из-за отказа.

— Мы с ним немного знакомы, гуляли в одной компании, — объясняет Екатерина Мартюшова. — Он на меня заглядывался, но я никаких поводов не давала. Он стал приглашать меня пообщаться, но я отказала ему в близости.

Правда, парень набросился на Екатерину не только из-за отказа.

— Я в ответ защищалась и «оскорбила», но это не даёт никакого права так избивать, — возмущается Екатерина.

Полицейские сейчас проводят проверку по этому инциденту. А девушка проходит судебно-медицинские экспертизы. Она уверяет, что у неё выбиты зубы и ей потребуются дорогостоящие импланты. Деньги на лечение фитнес-модель хочет получить с обидчика.

Екатерина Мартюшова — инструктор тренажерного зала. Направление: силовой и функциональный тренинг. Финалистка Открытого кубка Золотого Кольца России по фитнесу и бодибилдингу в номинации «Фитнес-бикини». Финалистка Открытого кубка Костромской области по фитнесу и бодибилдингу в номинации «Фитнес-бикини».

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избили девушкуЕкатерина Мартюшова
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КОММЕНТАРИИ (42)

Гость
29 янв 2020 в 11:58

ты отказала мне даа раза не хочу сказала ты ....😁

Гость
29 янв 2020 в 11:54

Надо было соглашаться! На то и моделью себя называет.Если бы просто инструктор по физкультуре.....а то приставочка -модель.

Анна
29 янв 2020 в 12:30

Какая разница где она была и во что одета??? Никто не имеет право махать своими рученками!!! Недомужики возомнившие что им все позволено и они всех могут купить, фууууу