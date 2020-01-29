«Я отказала ему в близости»: в Ярославле мужчина избил фитнес-модель. Видео

Титулованная фитнес-модель Екатерина Мартюшова из Ярославля опубликовала у себя в Instagram видео с камер наблюдения кальянной, на которых видно, как её избивает мужчина. Молодой человек нанёс ей несколько ударов по лицу. Девушка уверена, что молодой человек взбесился из-за отказа.
— Мы с ним немного знакомы, гуляли в одной компании, — объясняет Екатерина Мартюшова. — Он на меня заглядывался, но я никаких поводов не давала. Он стал приглашать меня пообщаться, но я отказала ему в близости.
Правда, парень набросился на Екатерину не только из-за отказа.
— Я в ответ защищалась и «оскорбила», но это не даёт никакого права так избивать, — возмущается Екатерина.
Полицейские сейчас проводят проверку по этому инциденту. А девушка проходит судебно-медицинские экспертизы. Она уверяет, что у неё выбиты зубы и ей потребуются дорогостоящие импланты. Деньги на лечение фитнес-модель хочет получить с обидчика.
Екатерина Мартюшова — инструктор тренажерного зала. Направление: силовой и функциональный тренинг. Финалистка Открытого кубка Золотого Кольца России по фитнесу и бодибилдингу в номинации «Фитнес-бикини». Финалистка Открытого кубка Костромской области по фитнесу и бодибилдингу в номинации «Фитнес-бикини».