«Уехали, не сказав ни слова»: ярославна ищет безвестно пропавших дочку и внука

В Ярославской области следователи вновь вывесили объявление о поисках семьи Пушкарь, пропавшей несколько лет назад. Открылись новые обстоятельства.
Семья — мама Оксана с сыном Никитой — пропала из деревни Лапино Некрасовского района в сентябре 2010 года.
На тот момент Оксана развелась и уехала из деревни. Ребенка по её заявлению отчислили из местной школы.
— Уехали, не сказав ни слова, — рассказала мама Оксаны Валентина Ермилова. — Когда я пришла домой с работы, их уже не было. Поначалу Оксана один раз в месяц звонила своему бывшему мужу, чтобы тот пообщался с сыном. Как только разговор прекращался, Оксана выключала телефон и ей нельзя было дозвониться. Такая телефонная связь продолжалась в течение года, затем звонки прекратились, и вот до сегодняшнего дня о её местонахождении ничего не известно. Как они, что с ними?
С того времени маму с сыном и ищут. Сегодня Следственный комитет вновь просит помощи в поисках. Выяснилось, что у Оксаны может быть сожитель.
— В ходе следствия получена информация о том, что вместе с ребенком и его матерью в сентябре 2010 года видели её сожителя, то есть в период времени, к которому относится их безвестное исчезновение, он мог находиться с ними. Просим обратить внимание на фото мужчины, — призывают в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Оксане Пушкарь 32 года, её сыну Никите уже 13 (фото старое, от 2013 года).
Если вы видели пропавших или сопровождающего их мужчину, откликнитесь!
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Приметы Оксаны Пушкарь: рост 160–170 см, худощавого телосложения, лицо круглое смуглое, глаза карие, волосы прямые, родинка на левом веке.