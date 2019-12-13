«Уехали, не сказав ни слова»: ярославна ищет безвестно пропавших дочку и внука

В Ярославской области следователи вновь вывесили объявление о поисках семьи Пушкарь, пропавшей несколько лет назад. Открылись новые обстоятельства.

Семья — мама Оксана с сыном Никитой — пропала из деревни Лапино Некрасовского района в сентябре 2010 года.

На тот момент Оксана развелась и уехала из деревни. Ребенка по её заявлению отчислили из местной школы.

— Уехали, не сказав ни слова, — рассказала мама Оксаны Валентина Ермилова. — Когда я пришла домой с работы, их уже не было. Поначалу Оксана один раз в месяц звонила своему бывшему мужу, чтобы тот пообщался с сыном. Как только разговор прекращался, Оксана выключала телефон и ей нельзя было дозвониться. Такая телефонная связь продолжалась в течение года, затем звонки прекратились, и вот до сегодняшнего дня о её местонахождении ничего не известно. Как они, что с ними?



С того времени маму с сыном и ищут. Сегодня Следственный комитет вновь просит помощи в поисках. Выяснилось, что у Оксаны может быть сожитель.