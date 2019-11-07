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В Ярославле автобус проехал по упавшей бабушке: ей ампутировали ногу

Родные пострадавшей ищут очевидцев

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Водитель автобуса утверждает, что бабушка упала сама

Водитель автобуса утверждает, что бабушка упала сама

В Ярославле 78-летняя пенсионерка лишилась ноги после поездки на автобусе.

Всё произошло 2 ноября в 20:37 на остановке «Пионерская» в Брагино. Как рассказывает сноха пострадавшей, автобус № 10 остановился на остановке, открыл двери. Но когда бабуля выходила из салона, автобус, не закрывая дверей, начал движение вперед. Бабушка упала и оказалась под колёсами автобуса.

— Теперь она в реанимации в тяжелом состоянии. Врачам пришлось ампутировать ей ногу, — плачет сноха женщины Марина. — Молимся, чтобы она выжила.

Когда всё произошло, на остановке было несколько человек, одна из пассажирок взяла бабушкин телефон и позвонила Марине — сообщила, что случилась беда.

— Я примчалась, конечно, мне было ни до чего — я даже не спросила телефон этой женщины, — говорит Марина. 

И рассказывает: на остановке в тот момент было несколько подростков.

— Они кричали водителю: «Тебя убить мало!», — вспоминает Марина. — Но их телефоны я тогда тоже не попросила. 

Так семья пострадавшей осталась без свидетелей. Как говорит сноха пенсионерки, водитель автобуса вины не признает, кондуктор тоже говорит, что бабушка упала сама. 

В управлении городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля подтвердили факт происшествия — с формулировкой «выпала пассажирка». В ПАТП сейчас проводят служебную проверку. 


А семье остается только ждать и молиться, чтобы бабушка пришла в сознание. Параллельно с этим родные пострадавшей ищут очевидцев.

— На остановке в тот момент были люди, они всё видели, — говорит Марина. — Очень нужны свидетели случившегося!

Редакция 76.RU просит помощи. Если вы были в тот момент на остановке, напишите или позвоните нам! Очень хотим разыскать тех подростков и ту женщину, которая позвонила снохе пострадавшей. Откликнитесь! Расскажите, как всё было на самом деле.

Как связаться с редакцией: телефон, WhatsApp, Telegram, Viber: 8 910 662-17-73, почта: 76@rugion.ru, личные сообщения во «ВКонтакте».

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КОММЕНТАРИИ (49)

Гость
7 ноя 2019 в 11:15

Прошу прощения, а если бабушка "упала сама", стало быть по ней проехать можно? То есть, водитель не виноват? Это что, шутка такая?

Гость
7 ноя 2019 в 11:50

В 78 лет одной на общественном транспорте путешествовать - это все равно, как 5-летнего ребенка без взрослых отпустить. Выжившие из ума или полу-живые старики и старушки не осознают в полной мере ситуации, и скорость реакции неадекватна.
Что сейчас хотят родственники? Содрать с нищего водителя компенсацию за ущерб? Чтобы он пол-жизни выплачивал мзду? Его зарплаты хватает только на выживание, на собственное здоровье нет ни денег, ни времени. А ведь придется нанимать адвоката. Возможно, бабушка поскользнулась. Тогда вина должна быть на тех, кто в таком состоянии содержит дорогу/остановку. Но вряд ли родственники потерпевшей будут тягаться с ними - ведь с водилы проще поиметь. Сколько таких бабушек стали заниматься промыслом : стукнула ручку или ножку - и бегом в суд, денежку поиметь. А то, что она за поручень не держалась или лезла куда ни попадя - это суд в расчет не берет. Вот такие бабушки!

Ярославец
7 ноя 2019 в 12:33

А никто не задался вопросом как можно выпасть из автобуса и попасть под колёса? Просто гипотетически как это должно произойти? Она должна выпасть, а потом залезть ногами обратно под автобус что ли? Мутная история.