В Ярославле автобус проехал по упавшей бабушке: ей ампутировали ногу

В Ярославле 78-летняя пенсионерка лишилась ноги после поездки на автобусе.
Всё произошло 2 ноября в 20:37 на остановке «Пионерская» в Брагино. Как рассказывает сноха пострадавшей, автобус
— Теперь она в реанимации в тяжелом состоянии. Врачам пришлось ампутировать ей ногу, — плачет сноха женщины Марина. — Молимся, чтобы она выжила.
Когда всё произошло, на остановке было несколько человек, одна из пассажирок взяла бабушкин телефон и позвонила Марине — сообщила, что случилась беда.
— Я примчалась, конечно, мне было ни до чего — я даже не спросила телефон этой женщины, — говорит Марина.
И рассказывает: на остановке в тот момент было несколько подростков.
— Они кричали водителю: «Тебя убить мало!», — вспоминает Марина. — Но их телефоны я тогда тоже не попросила.
Так семья пострадавшей осталась без свидетелей. Как говорит сноха пенсионерки, водитель автобуса вины не признает, кондуктор тоже говорит, что бабушка упала сама.
В управлении городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля подтвердили факт происшествия — с формулировкой «выпала пассажирка». В ПАТП сейчас проводят служебную проверку.
А семье остается только ждать и молиться, чтобы бабушка пришла в сознание. Параллельно с этим родные пострадавшей ищут очевидцев.
— На остановке в тот момент были люди, они всё видели, — говорит Марина. — Очень нужны свидетели случившегося!
Редакция 76.RU просит помощи. Если вы были в тот момент на остановке, напишите или позвоните нам! Очень хотим разыскать тех подростков и ту женщину, которая позвонила снохе пострадавшей. Откликнитесь! Расскажите, как всё было на самом деле.
Как связаться с редакцией: телефон, WhatsApp, Telegram, Viber: 8 910 662-17-73, почта: 76@rugion.ru, личные сообщения во «ВКонтакте».