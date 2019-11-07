В Ярославле автобус проехал по упавшей бабушке: ей ампутировали ногу

— Теперь она в реанимации в тяжелом состоянии. Врачам пришлось ампутировать ей ногу, — плачет сноха женщины Марина. — Молимся, чтобы она выжила.

Всё произошло 2 ноября в 20:37 на остановке «Пионерская» в Брагино. Как рассказывает сноха пострадавшей, автобус № 10 остановился на остановке, открыл двери. Но когда бабуля выходила из салона, автобус, не закрывая дверей, начал движение вперед. Бабушка упала и оказалась под колёсами автобуса.

В Ярославле 78-летняя пенсионерка лишилась ноги после поездки на автобусе.

Когда всё произошло, на остановке было несколько человек, одна из пассажирок взяла бабушкин телефон и позвонила Марине — сообщила, что случилась беда.

— Я примчалась, конечно, мне было ни до чего — я даже не спросила телефон этой женщины, — говорит Марина.

И рассказывает: на остановке в тот момент было несколько подростков.

— Они кричали водителю: «Тебя убить мало!», — вспоминает Марина. — Но их телефоны я тогда тоже не попросила.

Так семья пострадавшей осталась без свидетелей. Как говорит сноха пенсионерки, водитель автобуса вины не признает, кондуктор тоже говорит, что бабушка упала сама.

В управлении городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля подтвердили факт происшествия — с формулировкой «выпала пассажирка». В ПАТП сейчас проводят служебную проверку.



А семье остается только ждать и молиться, чтобы бабушка пришла в сознание. Параллельно с этим родные пострадавшей ищут очевидцев.

— На остановке в тот момент были люди, они всё видели, — говорит Марина. — Очень нужны свидетели случившегося!