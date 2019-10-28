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Из-за урагана в Ярославле без света и тепла остались сотни домов, садики, школы, больница

Большая часть аварий пришлась на ночное время

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Из-за аварий на сетях Брагино погрузилось во тьму

Из-за аварий на сетях Брагино погрузилось во тьму

Ураган, который бушевал в Ярославле всю ночь, оставил без освещения практически весь Дзержинский район. С 2 часов 45 минут ночи электроэнергия была отключена на Ленинградском проспекте, Архангельском и Мурманском проездах, на улицах Панина, Туманова, Бабича и других.

— Всего без электроэнергии остались 273 многоквартирных и 176 частных домов, 15 детских садов, шесть школ, водонапорная башня водоканала, — сообщил представитель ЕДДС Ярославля Евгений Исаков на общегородском совещании в мэрии 28 октября.

Причиной стал обрыв электросетей.

Также ТГК-2 сообщила, что в 3 часа 50 минут была остановлена работа котельных № 3, 46. Из-за этого часть жилого сектора — 14-й и 15-й микрорайоны, а также больница № 9 — остались еще и без отопления.

— В 5 часов 50 минут основной объем нарушений был устранен, точечно работы продолжаются, — отметили на ОГС.

Хроника этой ночи в нашей публикации.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Очевидец
    28 окт 2019 в 10:44

    Как давно этого не было и вот наконец то случилось.

    Ярославна
    28 окт 2019 в 10:13

    Жилой район на Резинотехнике до сих пор без эл.энергии с ночи.

    Гость
    28 окт 2019 в 09:56

    В 8 часов Панина 5к7 был еще без света, пусть не врут