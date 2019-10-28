Из-за урагана в Ярославле без света и тепла остались сотни домов, садики, школы, больница

Ураган, который бушевал в Ярославле всю ночь, оставил без освещения практически весь Дзержинский район. С 2 часов 45 минут ночи электроэнергия была отключена на Ленинградском проспекте, Архангельском и Мурманском проездах, на улицах Панина, Туманова, Бабича и других.
— Всего без электроэнергии остались 273 многоквартирных и 176 частных домов, 15 детских садов, шесть школ, водонапорная башня водоканала, — сообщил представитель ЕДДС Ярославля Евгений Исаков на общегородском совещании в мэрии 28 октября.
Причиной стал обрыв электросетей.
Также ТГК-2 сообщила, что в 3 часа 50 минут была остановлена работа котельных № 3, 46. Из-за этого часть жилого сектора — 14-й и 15-й микрорайоны, а также больница № 9 — остались еще и без отопления.
— В 5 часов 50 минут основной объем нарушений был устранен, точечно работы продолжаются, — отметили на ОГС.
Хроника этой ночи в нашей публикации.