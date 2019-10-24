Власти рассказали, чем могли заразиться студенты в Ярославле

Федеральный молодежный слет для 27 ребят теперь проходит в инфекционной больнице Ярославля. До этого было известно, что на плохое самочувствие пожаловались 48 человек, но сегодня участников мероприятия с жалобами уже 60.
Директор слета лидеров Алексей Левцов рассказал, что часть ребят начала чувствовать недомогания в послеобеденное время, а часть — уже в гостинице ночью и сегодня утром. Также он упомянул, что с участниками слета, которые сейчас лежат в больнице, поддерживается связь. Алексей Левцов говорит, что жизни ребят ничего не угрожает.
— Так как много пациентов, одномоментно заболевших, с невыраженной клиникой кишечной инфекции, с невысокой температурой, с упором больше на явления гастрита в клинических проявлениях рвоты, клиницисты могут подразумевать здесь вирусную этиологию кишечной инфекции. Это то, что в общем-то часто встречается при больших скоплениях людей, — сообщила главный инфекционист департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ирина Старостина.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, молодежный слёт проходит в привычном режиме.