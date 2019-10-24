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Власти рассказали, чем могли заразиться студенты в Ярославле

Сейчас в больнице лежат 27 ребят

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На плохое самочувствие пожаловались 60 ребят

На плохое самочувствие пожаловались 60 ребят

Федеральный молодежный слет для 27 ребят теперь проходит в инфекционной больнице Ярославля. До этого было известно, что на плохое самочувствие пожаловались 48 человек, но сегодня участников мероприятия с жалобами уже 60.

Директор слета лидеров Алексей Левцов рассказал, что часть ребят начала чувствовать недомогания в послеобеденное время, а часть — уже в гостинице ночью и сегодня утром. Также он упомянул, что с участниками слета, которые сейчас лежат в больнице, поддерживается связь. Алексей Левцов говорит, что жизни ребят ничего не угрожает.

— Так как много пациентов, одномоментно заболевших, с невыраженной клиникой кишечной инфекции, с невысокой температурой, с упором больше на явления гастрита в клинических проявлениях рвоты, клиницисты могут подразумевать здесь вирусную этиологию кишечной инфекции. Это то, что в общем-то часто встречается при больших скоплениях людей, — сообщила главный инфекционист департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ирина Старостина.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, молодежный слёт проходит в привычном режиме.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    гость
    24 окт 2019 в 22:46

    На ПроеКТОриЯ понос был у 15 чел,на слете студентов уже 27.Скоро Ярославль попадет в книгу Гиннесса.

    Нормально делай нормально будет
    24 окт 2019 в 22:28

    Элементарно вопрос питания решить не в состоянии ... Просто позор !!! И организаторов и ответственных необходимо привлечь к ответственности !!!

    Все норм
    24 окт 2019 в 22:19

    Да, только в департаменте здравоохранения почему-то повального поноса у работников не случается, хотя тоже большое скопление людей.